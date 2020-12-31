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Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

31.12.2020 - 17:07
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı | Ekonomi Haberleri

Bankacılık sektörünün mevduatı 3 trilyon 611,8 milyar lira, kredi hacmi de 3 trilyon 483,5 milyar lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 25 Aralık ile biten haftada 37 milyar 358 milyon 106 bin lira azalarak 3 trilyon 649 milyar 179 milyon 459 bin liradan, 3 trilyon 611 milyar 821 milyon 353 bin liraya indi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,87 azalışla 1 trilyon 536 milyar 845 milyon 627 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,52 azalarak 1 trilyon 939 milyar 471 milyon 344 bin lira oldu.

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Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 366 milyon dolar artarak 262 milyar 108 milyon dolara çıktı.

Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 234 milyar 804 milyon dolar olurken, bunun 148 milyar 331 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin, 86 milyar 473 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER AZALDI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,16 artarak 638 milyar 515 milyon 538 bin liraya yükseldi. Taksitli ticari krediler de yüzde 0,57 azalışla 554 milyar 106 milyon 38 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 1,56 artışla 195 milyar 921 milyon 523 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 253 milyar 67 milyon 112 bin lirası konut, 7 milyar 751 milyon 981 bin lirası taşıt ve 377 milyar 696 milyon 445 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 25 Aralık ile biten haftada 12 milyar 904 milyon 517 bin lira azalarak 3 trilyon 483 milyar 467 milyon 961 bin liraya geriledi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,81 artış gösterdi.


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