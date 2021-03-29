‹ Önceki Haber KARDEMİR'de Mali Genel Kurul Toplantısı yapıldı KARDEMİR'de Mali Genel Kurul Toplantısı yapıldı Sonraki Haber › New York borsası düşüşle açıldı New York borsası düşüşle açıldı

Bankacılık sektörünün aktifleri 6,1 trilyon lira oldu

29.03.2021 - 15:08
Bankacılık sektörünün aktifleri 6,1 trilyon lira oldu | Ekonomi Haberleri

BDDK verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü şubat itibarıyla 2020 yılı sonuna kıyasla yüzde 2,2 milyar lira artarak 6 trilyon 108,6 milyar lira yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tarafından, şubat ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı. Buna göre, şubatta bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 6 trilyon 108 milyar 595 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2020 sonuna göre 2 milyar 179 milyon lira artış kaydetti.

Bu dönemde sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 3 trilyon 598 milyar 987 milyon lira, menkul değerler 1 trilyon 38 milyar 654 milyon lira oldu.

Geçen yılın sonuna göre krediler toplamı yüzde 0,6 ve menkul değerler toplamı ise yüzde 1,6 yükseldi. Şubatta kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 4,02 olarak kayıtlara geçti.

SEKTÖRÜN NET KARI 9 MİLYAR 223 MİLYON LİRA OLDU

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, şubatta, 2020 sonuna göre yüzde 0,1 azalarak 3 trilyon 451 milyar 502 milyon liraya düştü.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 2,2 artışla 612 milyar 536 milyon liraya çıktı. Sektörün şubat sonu itibarıyla dönem net karı 9 milyar 223 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 18,17 seviyesinde gerçekleşti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.393 Değişim: 0,75% Hacim : 18.021 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.382 29.03.2021 Yüksek 1.399
Açılış: 1.386
8,1818 Değişim: 1,26%
Düşük 8,0015 29.03.2021 Yüksek 8,2062
Açılış: 8,0803
9,6437 Değişim: 0,86%
Düşük 9,4521 29.03.2021 Yüksek 9,6754
Açılış: 9,5617
450,88 Değişim: 0,17%
Düşük 444,09 29.03.2021 Yüksek 454,95
Açılış: 450,13
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.