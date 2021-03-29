KARDEMİR'de Mali Genel Kurul Toplantısı yapıldı | Ekonomi Haberleri

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının 26. Mali Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) Eğitim ve Kültür Merkezi'nde yapılan toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkan Vekilli Erdal Erdem, toplantıda, 2020 yılının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gölgesinde geçtiğini söyledi. Yılın ilk çeyreğinden itibaren daralmaya başlayan küresel ekonomilerin salgının etkisiyle tarihinin en durağan dönemini yaşadığını ifade eden Erdem, "Birçok ülkenin çaresizlik içerisinde kaldığı bu zor dönemde bir taraftan toplum sağlığının korunması diğer taraftan ekonomik sürdürülebilirliği sağlamak adına kamu otoritesi tarafından gösterilen gayret ve toplumun tüm kesimlerinin katkıları sayesinde pandemiyi en başarılı şekilde yöneten ülkelerden birinin Türkiye olduğunu belirtmek isteriz."diye konuştu.

Erdem, Kovid-19 salgınının dünyada yeni bir dönüşüme perde araladığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Pandemi öncesi dünya ile pandemi sonrası dünya aynı olmayacaktır. Ancak bu dönüşümü iyi analiz edebilen ve hazırlığını buna göre yapabilen ülkeler ve şirketler için daha iyi bir gelecekten söz etmek mümkün olabilir. Köklü sanayimiz ve sanayi kültürümüz, şeffaf yönetimimizle şirketimizin hem üretim hem de ürün çeşitliliğini sağlamak, bunu yaparken hizmet kalitemizi ve verimliliğimizi artırmak, hem yöre hem de ülke ekonomimize daha fazla katma değer kazandırmak için sürdürülebilir bir büyüme, yönetim stratejimizin temelini oluşturmaktadır. Biliyoruz ki bizlerden güven ve desteğini esirgemeyen tüm paydaşlarımızın ortak beklentisi de budur."

Konuşmanın ardından toplantı, KARDEMİR Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Aydın'ın başkanlığında basına kapalı devam etti. Toplantıya, KARDEMİR yönetim kurulu üyeleri, KARDEMİR Genel Müdürü Necdet Utkanlar ve pay sahipleri katıldı.

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