‹ Önceki Haber Emtia piyasasında 'endişeli' düşüş Emtia piyasasında 'endişeli' düşüş Sonraki Haber › Bankacılık sektörünün aktifleri 6,1 trilyon lira oldu Bankacılık sektörünün aktifleri 6,1 trilyon lira oldu

KARDEMİR'de Mali Genel Kurul Toplantısı yapıldı

29.03.2021 - 14:33
KARDEMİR'de Mali Genel Kurul Toplantısı yapıldı | Ekonomi Haberleri

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının 26. Mali Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) Eğitim ve Kültür Merkezi'nde yapılan toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkan Vekilli Erdal Erdem, toplantıda, 2020 yılının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gölgesinde geçtiğini söyledi. Yılın ilk çeyreğinden itibaren daralmaya başlayan küresel ekonomilerin salgının etkisiyle tarihinin en durağan dönemini yaşadığını ifade eden Erdem, "Birçok ülkenin çaresizlik içerisinde kaldığı bu zor dönemde bir taraftan toplum sağlığının korunması diğer taraftan ekonomik sürdürülebilirliği sağlamak adına kamu otoritesi tarafından gösterilen gayret ve toplumun tüm kesimlerinin katkıları sayesinde pandemiyi en başarılı şekilde yöneten ülkelerden birinin Türkiye olduğunu belirtmek isteriz."diye konuştu.

Erdem, Kovid-19 salgınının dünyada yeni bir dönüşüme perde araladığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Pandemi öncesi dünya ile pandemi sonrası dünya aynı olmayacaktır. Ancak bu dönüşümü iyi analiz edebilen ve hazırlığını buna göre yapabilen ülkeler ve şirketler için daha iyi bir gelecekten söz etmek mümkün olabilir. Köklü sanayimiz ve sanayi kültürümüz, şeffaf yönetimimizle şirketimizin hem üretim hem de ürün çeşitliliğini sağlamak, bunu yaparken hizmet kalitemizi ve verimliliğimizi artırmak, hem yöre hem de ülke ekonomimize daha fazla katma değer kazandırmak için sürdürülebilir bir büyüme, yönetim stratejimizin temelini oluşturmaktadır. Biliyoruz ki bizlerden güven ve desteğini esirgemeyen tüm paydaşlarımızın ortak beklentisi de budur."

Konuşmanın ardından toplantı, KARDEMİR Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Aydın'ın başkanlığında basına kapalı devam etti. Toplantıya, KARDEMİR yönetim kurulu üyeleri, KARDEMİR Genel Müdürü Necdet Utkanlar ve pay sahipleri katıldı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.393 Değişim: 0,75% Hacim : 18.021 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.382 29.03.2021 Yüksek 1.399
Açılış: 1.386
8,1920 Değişim: 1,38%
Düşük 8,0015 29.03.2021 Yüksek 8,2062
Açılış: 8,0803
9,6531 Değişim: 0,96%
Düşük 9,4521 29.03.2021 Yüksek 9,6754
Açılış: 9,5617
451,12 Değişim: 0,22%
Düşük 444,09 29.03.2021 Yüksek 454,95
Açılış: 450,13
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.