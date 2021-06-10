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Bankacılık sektörü kredi hacmi yükseldi

10.06.2021 - 15:00
Bankacılık sektörü kredi hacmi yükseldi | Ekonomi Haberleri

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 30 milyar 538 milyon lira artarak 3 trilyon 880 milyar 663 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 4 Haziran itibarıyla 30 milyar 538 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 850 milyar 126 milyon liradan 3 trilyon 880 milyar 663 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 2 milyar 30 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,05 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 842 milyar 685 milyon lira oldu.

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TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 4 Haziran itibarıyla 2 milyar 463 milyon lira artarak 697 milyar 359 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 275 milyar 949 milyon lirası konut, 14 milyar 257 milyon lirası taşıt ve 407 milyar 153 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 174 milyon lira artarak 607 milyar 818 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 1,6 artarak 156 milyar 566 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 61 milyar 337 milyon lirası taksitli, 95 milyar 229 milyon lirası taksitsiz oldu.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR AZALDI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 4 Haziran itibarıyla bir önceki haftaya göre 276 milyon lira azalarak 148 milyar 804 milyon liraya geriledi. Söz konusu takipteki alacakların 114 milyar 765 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 300 milyon lira artarak 795 milyar 872 milyon lira oldu.


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