Banka müdürlerinin görev sürelerine Seçil Erzan ayarı

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Bloomberg International’ın haberine göre, BDDK söz konusu taslağı bankalara gönderdi. Buna göre, banka genel müdürleri ve genel müdür yardımcılarının görev süreleri aynı kurumda en fazla 10 yılla sınırlanacak. Genel müdür yardımcıları için bu süre, belirli şartlarla 5 yıl daha uzatılabilecek. Şube müdürlerinin aynı bankadaki görev süreleri ise 4 yılla sınırlandırılacak. Taslağın bu şekilde yürürlüğe girmesi halinde, bankaların 30 Haziran 2025’e kadar yeni kurallara uyum sağlamakla yükümlü olacakları belirtildi.

Habere göre, görev sürelerine kısıtlama getirilmesi fikri, Denizbank’ta patlak veren ‘fon skandalı’ndan sonra ortaya çıktı. Denizbank şube müdürü Seçil Erzan’ın başrolde olduğu olayda, yüksek faiz vaadiyle kayıt dışı olarak Galatasaraylı futbolculardan milyonlarca dolar toplanmış, ancak ödemelerde aksama olunca skandal ortaya çıkmıştı. Halen tutuklu olan Erzan, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş’in bu olaydan bilgisi olduğunu iddia etmiş; Ateş ise bu iddiayı yalanlamıştı.

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Olayla ilgili hakkındaki yargı süreci devam eden Ateş, 1997’den bu yana sürdürdüğü Denizbank Genel Müdürlüğü görevinden 31 Aralık itibarıyla ayrılmıştı. Ateş’in Denizbank yönetim kurulu üyeliği ise devam ediyor.