Bakanlık'tan ayçiçeği yağı ithalatı kararı

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığı'nın, hasat dönemi başlamadan önce, yağlık ayçiçeği tohumunun hasat dönemi ve çiftçi gelirinin korunmasının gereğini dikkate alarak, hem üreticiyi hem tüketiciyi koruyacak şekilde 2025 yılı hasat dönemi öncesinde kullanılmak ve yerli ayçiçeği tohumu alımı yapan firmalara tahsis edilmek üzere, 1 milyon ton yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında yüzde 8 veya bunun karşılığı 400 bin ton ham ayçiçeği yağı ithalatında yüzde 20 gümrük vergili tarife kontenjanını açtığı hatırlatıldı.

Açıklamada söz konusu kararın, Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte koordine edilerek alındığı belirtilerek, "5 Ağustos 2024 tarihli ve 8788 sayılı 'Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar' uyarınca, anılan tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarını belirleyen Ticaret Bakanlığı Tebliği bugün tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan tebliğ çerçevesinde tarife kontenjanı, yerli üretimin teşvikini teminen 1 Temmuz-30 Kasım 2024 tarihleri arasında yerli ayçiçeği tohumu alımı yapanlar öncelikli olmak üzere, ülkemizde faaliyet gösteren ham veya rafine ayçiçeği yağı üreticisi sanayici firmalara tahsis edilecektir" denildi.