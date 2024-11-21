Bakan Yumaklı'dan kırmızı et fiyatları açıklaması: Artış olmadı

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı A Haber'de gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bitkisel üretimimiz 139 milyon ton

İhracat rakamımız 31 milyar dolar. Bu sene inşallah bu rakamı aşacağız.

Dünyada hiç bir ülke 100'de 100 beklentilerini karşılayacak bir üretim yapamaz. Suyu merkeze almak gibi projelerde bazı ürünlerde üretimi arttıracağız.

Gıda ürünleri ihracatı 2002'de 3,8 milyar dolarken 2023'te 31 milyar dolara geldi.

GERİ DÖNEN ÜRÜNLER İMHA EDİLİYOR

AB kapılarında geri gönderileni ürünleri bir piyasaya sürmüyoruz. Biz imha ediyoruz. Birçoğu zaten AB tarafından imha ediliyor. Bize dönenleri de biz imha ediyoruz.

Tarlada pestisit tespit edilirse daha üretimde imha edilir ürün. Bir markette tespit edilirse ürün marketten toplanır.

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Üretim planlaması hububat buğday arpa daha önce çiftçi 185 lira mazot desteği vardı. Şimdi 634 lira mazot desteği alacak. 342 TL su kısıtı desteği verilecek.

Ayçiçeği 732 TL destek, su kısıtı olan yerde yapılıyorsa 293 TL daha destek veriliyor. Nohuta ise 488 TL destek ve 195 TL su kısıtı desteği verilecek.

Hal yasası ile ilgili Ticaret Bakanlığı ve biz çalışıyoruz.

Herhangi bir şekilde gerçek bir maliyet varsa biz ona itiraz etmiyoruz. Ürünlerin arzıyla alakalı bir sorun yok. Çiftçinin uyguladığı fiyat belli. Nakliyesi depolaması da koyuluyor. Ama bu fiyat hiçbir zaman 4-5 katı olmamalı. Pandemiden sonra başlayan davranış biçimi var.



Burada bizim planlı üretimle alakalı bu uygulamamızın tüketici tarafına çok etkisi olacak. Bu ürünlerin nerede üretileceğini, hangi ürünlerin üretileceği, su ihtiyacı ile ilgili bilgiler toplanacak.

Destekleri 3 yıllığına ve Ekim döneminden önce açıkladık.

İsrail ile ticaretimizin kesildiğinden beri hiçbir bağlantımız yok.

Tüm sınırlarımızı kapatsak bile Türkiye'de tohum ve gıda güvenliği açısından hiçbir sıkıntı olmaz. Tohumculukta ilk 10 ülkedeyiz. Kullandığımız tohumların yüzde 97'si bu topraklarda üretiliyor. Türkiye kesinlikle İsrail tohumu kullanmıyor.

KIRMIZI ETTE FİYAT ARTIŞI OLMADI

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Kırmızı ette fiyatlarda hiçbir değişiklik olmamasına karşın bunu manipüle ederek sanki fiyat artışı olacakmış gibi beyanat verdiler. Öngörülen fiyatları sanki olmuş gibi gösterdiler. Fiyat artışı olmadı.

Et Süt Kurumu gerekli stoklara sahiptir. Fiyatlar o söylenen gibi kesinlikle artmayacak. Üreticiler de açıklama yaptılar.

Et Süt Kurumu piyasaya regüle etme amacıyla hazırlık yapıyor. Iğdır'da olsun, Şanlıurfa'da olsun Karacabey'de olsun et üretimi için elimizde yeterince materyal var.

Son söylenti sadece söylentide kaldı sektör tepki gösterdi.

5 yıllık yol haritası açıkladık.

Kırmızı et üretimi yapmak üzere anaç hayvan getiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da talimatını aldık. Amaç ithalat değil üretimi artırmak. Kendi Anadolu ırklarımızın da verimliliğini artırmak üzere yeni bir program başladı.

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2023 ile 2024 arasında şap hastalığında düşüş yüzde 80. Yol kontrol noktaları oluşturarak kontrolsüz hayvan hareketi engelledik. Aşılanmamış hayvan bırakmamak üzere bir metodoloji kurduk. Bu üretimin artması için ilk defa kadın ve genç üreticilere ilave destekler vermeye başladık. Normalde bir buzağı için 1000 lira destek verilirdi şimdi kadın çiftçilere bir buzağı için 700 lira daha veriyoruz.

Etrafımızdaki dezavantajlı ülkelere hayvan karşılayabiliriz.

Taklit ve tağiş ürünlerde 1.1 milyon denetim yapılırken toplam 937 milyon TL para cezası verdik.