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Bakan Varank'tan 'büyüme' değerlendirmesi

02.03.2021 - 11:43
Bakan Varank'tan 'büyüme' değerlendirmesi | Ekonomi Haberleri

Bakan Varank, "Türkiye, imalat sanayisi öncülüğünde üreterek büyümeye devam ediyor. En güzel tarafı ise üretimdeki artışın istihdama da yansıması" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İmalat sanayisi, 2020 yılının 4'üncü çeyreğindeki yüzde 10,5'lik büyümeyle GSYH'ye en çok katkı sağlayan sektör oldu. Türkiye, imalat sanayisi öncülüğünde üreterek büyümeye devam ediyor. En güzel tarafı ise üretimdeki artışın istihdama da yansıması. 2020 yılının 4. çeyreğinde makine ve teçhizat yatırımlarındaki yüzde 38,7'lik artış, imalat sanayisinin büyümeye devam edeceğinin göstergesi" açıklamasında bulundu.

 


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