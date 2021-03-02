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Çeyrek altın fiyatları ne kadar?

02.03.2021 - 11:27
Çeyrek altın fiyatları ne kadar? | Altın Haberleri

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 404,9 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 666 lira, Cumhuriyet altını 2.720 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatına paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 2,1 altında 404,3 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 404,9 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 666 lira, Cumhuriyet altını da 2.720 liradan satılıyor.

Üst üste 6'ncı işlem gününde de gerileyerek 1.707,40 dolarla 15 Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyeyi gören altının ons fiyatı ise yüzde 0,3 azalışla 1.718 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

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Analistler, dolar endeksinin yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesini görmesinin altının ons fiyatını baskıladığını belirterek, tahvil piyasalarının seyri ve ABD'deki ekonomik destek paketine ilişkin gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde ihracat verileri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 doların destek, 1.765 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.


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