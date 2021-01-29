Bakan Varank: Reform gündemimizle 2021 çok daha iyi olacak | Ekonomi Haberleri

Bakan Varank, "2020 toplamında yatırım talebi, bir önceki yılın yüzde 25 üzerinde. Reform gündemimizle 2021 çok daha iyi olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Aralıkta 1181 teşvik belgesi düzenleyip, 28,1 milyar liralık sabit yatırımın ve 29 bin 361 kişilik ilave istihdamın önünü açtık. 2020 toplamında yatırım talebi, bir önceki yılın yüzde 25 üzerinde. Reform gündemimizle 2021 çok daha iyi olacak" dedi.

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