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Merkez Bankası repo ihaleleri tamamlandı

29.01.2021 - 12:49
Merkez Bankası repo ihaleleri tamamlandı | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası, repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 80 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 5 Şubat vadeli repo ihalesi ile piyasaya 56 milyar 999 milyon 999 bin 990 lira, 8 Şubat vadeli repo ihalesi ile 22 milyar 999 milyon 999 bin 989 lira verdi. İhalelere toplam 173 milyar 230 milyon liralık teklif geldi.

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5 Şubat vadeli İhalede basit faiz yüzde 17, bileşik faiz yüzde 18,50 seviyesinde 8 Şubat vadeli ihalede basit faiz yüzde 17, bileşik faiz yüzde 18,48 seviyesinde gerçekleşti.


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