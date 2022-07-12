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Bakan Varank: Bu türbülansı Allah'ın izniyle hep beraber yeneceğiz

12.07.2022 - 09:07
Bakan Varank: Bu türbülansı Allah'ın izniyle hep beraber yeneceğiz | Ekonomi Haberleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Dünya bir türbülanstan geçiyor. Bu türbülansı da Allah'ın izniyle hep beraber yeneceğiz. Yeter ki bir olalım, beraber olalım hep birlikte Türkiye olalım" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'nca Kurban Bayramı dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı’nda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Burada konuşan Bakan Varank, dünyanın büyük bir çalkantıdan geçtiğini belirtti. Ülkede yaşanan sıkıntıların farkında olduklarını belirten Varank, "Bundan 2 kabine toplantısı önce Sayın Cumhurbaşkanımız bizi topladı. Dedi ki; 'Değerli arkadaşlar evet, bir fiyat artışı sorunu yaşıyoruz. Ama şu anda özellikle sabit gelirlilerle ilgili vatandaşlarımızın sıkıntısı var.' Dedi ki 'Biz vatandaşlarımızı enflasyona ezdiremeyiz ve asgari ücrete mutlaka zam yapmamız lazım.' Soruyorum size, bundan önce 1960'dan itibaren bu ülkede asgari ücret uygulaması var. Biz enflasyonla bugün tanışmadık. Yüzde 150'lere varan enflasyonları bu ülke yaşadı. Peki hangi iktidar temmuz ayında 'Ya vatandaşlarımız mağdur oldu. Bizim mutlaka asgari ücreti yükseltmemiz lazım.' dedi. Hiçbir iktidar demedi. Sıkıntıların farkındayız ve üstesinden nasıl gelineceğini biliyoruz. Allah'ın izniyle de onların üstesinden geleceğiz. Hepinizin yurt dışında akrabası, eşi, dostu, komşusu vardır. Lütfen arayın, sorun, deyin ki 'Almanya'da 40 yıldır görülmeyen enflasyon nasıl bu zamanda görülmüş? Amerika'da 40 yıldır görülmeyen enflasyon, Belçika'da, Fransa'da 40 yıldır görülmeyen enflasyon nasıl görülmüş?' İşte dünya bir türbülanstan geçiyor. Bu türbülansı da Allah'ın izniyle hep beraber yeneceğiz. Yeter ki bir olalım, beraber olalım, hep birlikte Türkiye olalım." diye konuştu.

'TEK BİR TERÖRİST KALMAYAYINCAYA KADAR MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Terör operasyonlarına değinen Varank, "Biz burada bu kutlamaları yapabilelim diye şu anda Pençe Kilit Operasyonlarında bizim Mehmetçiklerimiz sınırın dışında mücadele ediyor. Neden? Biz terörü sınırlarımızın içerisinde değil, artık sınırlarımızın dışarısında tutabilelim diye. Nerede bir terörist varsa gidip bulup imha etmek üzere şu anda bizim Mehmetçiklerimiz emin olun Irak'ın kuzeyinde nerede bir mağara varsa, nerede bir delik varsa tek tek o delikleri araştırıyor, bu teröristleri bizim sınırımızdan 30 kilometre öteye göndermek için ve bu terörle mücadele konseptini Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz hayata geçiriyoruz. Hatırlayın değerli kardeşlerim, bu ülkede şehirlerde bombalar patlıyordu, bu ülkede Trabzon'un yaylalarına teröristler gelebiliyordu, Eren kardeşimizi teröristler burada şehit edebiliyordu, şimdi Kuzey Irak'ta mağaralara saklanıyorlar. Biz bu ülkede tek bir terörist kalmayıncaya kadar ve bu terörü destekleyen zihniyeti de bu ülkede ortadan kaldırıncaya kadar bu mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.

‘MEHMETÇİĞİMİZE ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ'

Mehmetçiğe ve güvenlik güçlerine çok şey borçlu olduklarını söyleyen Varank, "Burada huzur içerisindeysek onlar sayesindedir. Rabbim hepsinden razı olsun. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin. Rabbim gazilerimize hayırlı, uzun ömürler versin. Eğer bir dakika bile gevşeklik gösterirsek kimse bu mücadeleyi vermez. İşte biz bu mücadeleyi verelim diye, sınır ötesi operasyonlar için meclisten karar almaya çalışıyoruz. Kimler oy veriyor, kimler oy vermiyor, bakarsanız kim bundan sonra terörle mücadeleye var, kim terörle mücadele yapmaz, bunu çok iyi görebilirsiniz. Bugün İstanbul'da belediyelere terör yandaşlarının işe alındığını görüyoruz, belediyelerden terör yandaşlarının kelepçelerle götürüldüklerini görüyoruz. Onun için gevşeklik göstermeyeceğiz. Biz bu ülkeye aşığız, biz Trabzonlu hemşerilerimize aşığız ve Allah'ın izniyle bir olacağız, beraber olacağız, hep birlikte bu ülkeyi en güzel günlere götüreceğiz" dedi.


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