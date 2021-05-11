Bakan Varank: 11 aylık yükseliş eğilimi korundu | Ekonomi Haberleri

Bakan Varank, "Sanayi, martta da ekonomimizin lokomotifi olduğunu kanıtladı. Sanayi üretimi, üst üste 11 aylık yükseliş eğilimini korudu" değerlendirmesinde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, açıklanan sanayi üretimi rakamları için değerlendirmede bulundu. Bakan Varank, "Sanayi, martta da ekonomimizin lokomotifi olduğunu kanıtladı. Sanayi üretimi, üst üste 11 aylık yükseliş eğilimini korudu. İlk çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12,3 yükselişle G-20 ülkeleri arasında sanayi üretimini en çok artıran ülkelerden olduk" şeklinde belirtti.

Sanayi, Mart’ta da ekonomimizin lokomotifi olduğunu kanıtladı. Sanayi üretimi, üst üste 11 aylık yükseliş eğilimini koruyarak bir önceki aya göre % 0️⃣,7️⃣; bir önceki yılın aynı ayına göre ise % 1️⃣6️⃣,6️⃣ artış gösterdi. pic.twitter.com/aFknETdwou — Mustafa Varank (@varank) May 11, 2021

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