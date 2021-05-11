gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, çeyrek altın, 11 Mayıs altın yorum

Gram altın fiyatları geçtiğimiz 6 ayın en yüksek seviyesini görürken, ons altın fiyatı ise, 1839 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu hafta Fed eyalet başkanlarının değerlendirmeleri ve çarşamba günü açıklanacak ABD enflasyon verisinin altın fiyatları üzerinde etki yaratabileceğini söyleyen ALB Forex Araştırma Müdürü Çayırlı, "Fed başkanlarından şahin söylemler duymamız ve enflasyon oranında beklendiği gibi yıllık bazda geçtiğimiz aya göre artış kaydedilmesi durumunda rüzgar tersine dönebilir” dedi.

Şenay Zeren

Gram altın fiyatı bugün, 11 Kasım 2020 tarihinde tırmandığı 496 lira seviyesinden sonra en yüksek seviye olan 491,28 lira seviyesini gördü. Böylelikle geçtiğimiz 6 ayın en yüksek seviyesine ulaşan altının gram fiyatı, gün içerisinde en düşük 486,64 lira seviyesini gördü. Gram altın, ons altın fiyatından ve dolar kurundan aldığı destekle değer kazanırken; saat 12.54 itibarıyla yüzde 0.38 oranında yükselişle 490,32 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 804 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 280 liradan satılıyor.

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 488 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 490 lira seviyesinden başlamıştı.

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ABD 10 yıllık tahvil faizindeki artış altının ons fiyatını baskılarken; ons altın gün içerisinde en yüksek 1840 dolar seviyesini, en düşük ise 1831 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 0.20 oranında yükselişle 1839 dolardan işlem gördü. Altının ons fiyatı, dün 1845 dolara kadar yükselerek 11 Şubat tarihinden beri gördüğü en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

ONS ALTINDA RÜZGAR TERSİNE DÖNEBİLİR

Emre Çayırlı - ALB Forex Araştırma Müdürü

Geçtiğimiz hafta ABD’de açıklanan istihdam verilerinin beklentilerin gerisinde kalması dolar endeksinde değer kaybı yaşanmasına ve ons altın fiyatının 1800 dolar üzerine yükselmesi neden olmuştu. Nisan ayı ABD işsizlik oranın yüzde 6,1’ yükselmesi ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artışı yapmak için acele etmeyeceği yönünde algı oluşmasına neden oldu.

Veri sonrasında ABD Hazine Bakanı J.Yellen’ın değerlendirmesi istihdam piyasasında iyileşmenin devam ettiği yönündeydi. Benzer bir açıklama Chicago Fed Başkan Evans’tan da geldi. Beklentinin altında açıklanan tarım dışı istihdamın tek seferlik bir durumu olduğunu değerlendiren Evans, istihdam ve enflasyonda daha güçlü rakamlar görülmesi gerektiğini belirtti. Bu hafta Fed eyalet başkanlarının ekonomik görünüme ilişkin yapacakları değerlendirmeler başta olmak üzere çarşamba günü açıklanacak olan ABD enflasyon oranı verisi, dolar ve altın fiyatları üzerinde etki yaratabilir. Fed başkanlarından şahin söylemler duymamız ve enflasyon oranında beklendiği gibi yıllık bazda geçtiğimiz aya göre artış kaydedilmesi durumunda rüzgar tersine dönebilir.

Ons altın fiyatı geçtiğimiz yılın ağustos ayında başlayan düşüş trendi etkisinde hareket ediyor. Yakın süreçte 1860 dolar seviyesinden geçen düşüş trendinin kırılması halinde fiyatın 1875 dolar seviyesine doğru yükselmeye devam ettiğini görebiliriz. Yakın vadede 1860-1875 dolar arasındaki bölgede ons altın fiyatında yaşanan yükselişin yavaşladığını görebiliriz. Bu bölgenin üzerine çıkmasına neden olabilecek durumlarda yükselişin hızlanmasına karşı dikkatli olunması gerekiyor. Bu hafta açıklanacak olan ABD enflasyon oranının yükselmesi halindeyse 1800 dolar seviyesinde bulunan kısa vadeli yükseliş trendine doğru değer kaybı yaşanabilir.

Gram altın fiyatı son günlerde hem dolar/TL paritesinde yaşanan yükseliş hem de ons altının değer kazanması bağlı olarak 490 lira üzerinde fiyatlanmaya başladı. Yükseliş devam etmesi halinde 496 lira ilk önemli direnç seviyesi olarak görülüyor. Eğer ons altın 1875 dolar direncine doğru değer kazanmaya devam ederse gram altında fiyatının 500 lira seviyesini ulaştığını görebiliriz. Gram altın fiyatının 475 lira üzerinde kalındığı sürece yükseliş ivmesini koruduğunu görebiliriz.

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