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Bakan Uraloğlu'ndan küresel ticaret mesajı

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#Orta Koridor#Küresel Ticaret#Ulaştırma Bakanı
Bakan Uraloğlundan küresel ticaret mesajı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2025 14:52

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Küresel ticaretin sürdürülebilirliği için hızlı ve kesintisiz transit geçişler büyük önem taşıyor" dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından, Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen "4. Küresel Yol Güvenliği Bakanlar Konferansı"na ilişkin bilgi verdi.

Konferansın açılış oturumuna katıldığını vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Küresel ticaretin sürdürülebilirliği ve verimliliği için güvenli, hızlı ve kesintisiz transit geçişler büyük önem taşırken Türkiye, stratejik konumuyla Orta Koridor ve Zengezur Koridoru gibi kritik lojistik hatların merkezinde yer alıyor. Yol ağlarının güvenliği için küresel ölçekte işbirliğini şart görüyor ve bölgesel bağlantıları güçlendiren her adımı, ticaretin geleceğine yapılan bir yatırım olarak değerlendiriyoruz."

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#Orta Koridor#Küresel Ticaret#Ulaştırma Bakanı

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