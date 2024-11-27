Bakan Uraloğlu açıkladı: İstanbul-Sydney uçuşları yarın başlıyor

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Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, THY'nin Avustralya'nın Sidney şehrine seferlere başlama talebi doğrultusunda, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından birçok ülke ile ara nokta belirleme konusunda görüşme gerçekleştirildiğini ifade etti. Uraloğlu, "Malezya ile anlaşmaya vardık. Yarın itibarıyla Kuala Lumpur duraklamalı olarak THY'nin İstanbul-Sidney seferleri başlayacak. THY, bu yıl başlattığı Melbourne seferlerinden sonra Sidney'e de uçmaya başlayarak Avustralya'da ikinci bir destinasyona daha hizmet vermeye başlayacak" dedi.

HAFTADA 4 GÜN UÇUŞ PLANLANDI

Sidney uçuşların İstanbul Havalimanı'ndan pazartesi, çarşamba, perşembe ve cumartesi gerçekleştirileceğini kaydeden Uraloğlu, "Uçak ilk olarak Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur Havalimanı'nda duraklayacak ve yakıt ikmali yapacak. Burada geçireceği 70 dakikanın ardından Sidney seferine devam edecek. İlk uçak İstanbul Havalimanı'ndan 13.15'te havalanacak ve ertesi gün saat 16.30'da Sidney Kingsford Smith Havalimanı'na inecek. Sidney'den kalkış yapacak uçak ise 20.40'ta havalanacak ve ertesi gün 10.15'te İstanbul Havalimanı'na inecek" ifadelerini kullandı.

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'THY İLK DEFA ŞİLİ'YE UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRECEK'

Bakan Uraloğlu, 18 Aralık 2024 itibarıyla THY'nin, İstanbul-Santiago hattında haftada 4 kez sefer düzenlemeye başlayacağını belirterek, "Ülkemizin bayrak taşıyıcısı THY, İstanbul'dan Şili'ye gerçekleştireceği uçuşlarda önce Brezilya'nın Sao Paulo şehrine, buradan da Şili'nin başkenti Santiago'ya vararak uçuşunu tamamlayacak. Böylece, THY ilk defa Şili'ye uçuş gerçekleştirmiş olacak" dedi.

Uçuşların İstanbul’dan pazartesi, çarşamba, perşembe ve cumartesi günleri yapılacağını kaydeden Uraloğlu, "Sao Paulo duraklamalı uçaklar İstanbul'dan 20.35'te kalkacak ve 09.45'te Santiago'da olacak. Dönüş uçuşlarında da saat 11.40'ta Santiago'dan havalanacak uçak 11.20'de İstanbul Havalimanı'na iniş yapacak. Sidney ile 348 noktaya ulaşan uçuş ağımız, Santiago uçuşlarının da başlamasıyla 349'a çıkacak" değerlendirmesinde bulundu.