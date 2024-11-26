Bakan Şimşek: 2025'te enflasyon düşmeye devam edecek

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Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

Bizim coğrafyada AB, Gümrük Birliği, balkanlardaki ortak geçmiş, Orta Doğu'yla benzer şekilde, bölgede önemli ve hızlı büyüyen bir ekonomiyiz. Bize benzer ülkelere göre çok daha iyi performansımız var. Türkiye sadece büyük ekonomi değil, hızlı büyüyen bir ekonomi. Altyapıyı önceliklendirdik. 20 yılda 280 milyar dolar yatırım yaptık. Bu sene 300 milyar dolar civarına çıkacak. 200 milyar dolar daha yatıracağız. Pazar büyük, altyapısı iyi.

Çok şeritli yol ağımız çok zayıftı. Haritada aradaki fark görülüyor. Önceliğimiz demiryolları. Kara ve hava yollarına yeterince yatırım yaptık. Biz yüksek hızlı elektrifikasyonu tamamlanmış demiryollarına yatırım yapacağız. Karbon ayak izini azaltmanın bir yolu demiryoluyla ulaşımdır. OSB'leri limanlara demiryoluyla bağlamak en önemli önceliğimiz.

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Yenilenebilir enerjinin toplam kurulu enerji içindeki payı yüzde 59'u aştı. Bu muazzam bir ilerleme ama yeterli görmüyoruz. İlave kapasitenin nükleer ve yenilenebilir enerjiden oluşmasını istiyoruz.

Her sene üniversitelerden 900 bin kişi mezun oluyor, 430 bin kişi teknik okullardan mezun oluyor.

Birçok makro sorunda hedeflediğimizden daha iyi noktadayız. Belki sorun alanı olarak enflasyonla karşı karşıyayız. Enflasyonda kalıcı düşüş devam edecek.

Cari açık geçen sene ortalarında önemli bir sorundu. Milli gelirin yüzde 5.5'i kadar cari açık sürdürülmesi zordu. Cari açığı yüzde 1'in altına düşürdük, endişe kaynağı olmaktan çıkmıştır. Cari açığın kalıcı düşük seyretmesi demek liranın istikrarı demek. Cari açığı 20 yılın ortalaması yüzde 4 civarında.

Rezerv konusunda geçen sene kaygılar vardı. Türkiye'nin net rezervi yaklaşık 105 milyar dolar artırdık. Türkiye yeterli rezerve sahiptir.

"ENFLASYON 2025'TE DÜŞMEYE DEVAM EDECEK"

Dezenflasyon en büyük önceliğimiz. Bu sene 44-45 civarında rakamla öyle görünüyor, yılı kapatacağız, hedefimizin bir miktar üzerinde. Hizmet enflasyonunda büyük katılık var, kırılması zaman alıyor. 2025'te enflasyon düşmeye devam edecek. Enflasyonun tek haneye düşmesi programımızın en önemli maddesi. Maliye politikası 2025'te daha sıkı olacak, bütçe açığı düşecek. Kurdaki oynaklıkta ciddi azalma var.

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Katma değer zincirinde yukarı çıkmamız lazım. HİT30 dediğimiz 30 milyar dolarlık 2030'a kadar destek verip, sanayide dönüşümü sağlayacağız.

Son 20 yılda 900 milyar dolardan fazla parayı enerjiye ödemişiz. Enerjide dönüşüm, yeşil dönüşüm Türkiye için bir lüks değil. Bizim için bir zarurettir. Yapısal reform gündemimiz oldukça kapsamlı.

Kötümser olmanız için hiçbir sebep yok. Kazanımları kalıcı hale getirecek yapısal dönüşüm söz konusu. Geriye hayat pahalılığı enflasyon kalıyor. Milletin şikayetlerini dinliyoruz, biliyoruz. Enflasyon önemli sorun ama kolayca çözülmüyor. Sabırla ve kararlılıkla bu işin üzerine gitme dışında seçeneğimiz yok. Öngörülebilirlik artacak, daha makul finansmana erişilecek.

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Türkiye'nin 54 ülkeyle serbest ticaret anlaşması var. İhracatın yüzde 60'ına tekabül ediyor. Eğer korumacılık artarsa Türkiye etkilenir ama daha az etkilenir. Bizim dayanıklığımız çok daha yüksek.