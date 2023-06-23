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Bakan Şimşek'ten istikrar vurgusu

23.06.2023 - 13:46 | Son Güncelleme :
Bakan Şimşek'ten istikrar vurgusu | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makro ekonomik istikrarı sağlamada kararlıyız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomiye ilişkin önemli bir mesaj verdi. Bakan Şimşek Twitter'dan yaptığı açıklamada istikrar vurgusunda bulundu.

Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:

Ekonomi politikalarımız kısa vadede fiyat istikrarını ve makro finansal istikrarı hedeflemektedir. Bu hedeflere ulaşmada kararlıyız. Merkez Bankası’nın dünkü açıklamasında da belirtildiği gibi bu bir süreçtir. Bu süreç kararlılıkla ve kademeli olarak yönetilecektir.

 


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