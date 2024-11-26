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Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Beklentileri olumlu etkiliyor

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#Mehmet Şimşek#Ekonomi#Enflasyon
Bakan Şimşekten enflasyon mesajı: Beklentileri olumlu etkiliyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2024 12:10

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Dezenflasyon süreci tüm kesimlerde enflasyon beklentilerini olumlu etkiliyor" dedi.

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Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:

Dezenflasyon süreci tüm kesimlerde enflasyon beklentilerini olumlu etkiliyor. Enflasyonda zirveyi gördüğümüz mayıs ayına göre 12 ay sonrası beklenti hanehalkında 12 puan, reel sektörde 8,2 puan ve piyasa katılımcılarında 6 puan iyileşti. Beklentilerdeki bu iyileşme enflasyondaki katılıkların azalmasını destekliyor.

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#Mehmet Şimşek#Ekonomi#Enflasyon

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