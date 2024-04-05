Bakan Şimşek'ten düşük cari açık beklentisi | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Bu yıl OVP’de öngördüğümüz 34,7 milyar doların oldukça altında cari açık bekliyoruz" dedi.

Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:

2024 yılı ilk çeyreğinde yıllık dış ticaret açığındaki iyileşme 14,3 milyar dolara ulaştı. Bu yıl OVP’de öngördüğümüz 34,7 milyar doların oldukça altında cari açık bekliyoruz. Cari açığı milli gelire oran olarak yüzde 2,5’in altına çekerek rezerv birikimi sağlayacağız.…





2024 yılı ilk çeyreğinde yıllık dış ticaret açığındaki iyileşme 14,3 milyar dolara ulaştı.



Bu yıl OVP’de öngördüğümüz 34,7 milyar doların oldukça altında cari açık bekliyoruz. Cari açığı milli gelire oran olarak yüzde 2,5’in altına çekerek rezerv birikimi sağlayacağız.… https://t.co/VG5xKBLRID — Mehmet Simsek (@memetsimsek) April 5, 2024

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