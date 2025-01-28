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Bakan Şimşek: Vatandaşımızın alım gücünü artıracağız

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#Mehmet Şimşek#Enflasyon#Ekonomi
Bakan Şimşek: Vatandaşımızın alım gücünü artıracağız
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 11:27

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Kararlılıkla uyguladığımız programla enflasyonu kalıcı olarak düşürerek vatandaşlarımızın alım gücünü artıracağız" dedi.

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Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

Enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam ediyor.

Ocakta piyasanın 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi yüzde 25,4 seviyesinde.

2024 yılı Mayıs ayına göre 12 ay sonrası beklenti hanehalkında 17 puan ve reel sektörde 12 puan iyileşti. Ancak beklentiler halen enflasyon görünümüne göre yüksek.

Enflasyon beklentileri dezenflasyonun hızı için kritiktir. Beklentilerin önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüşü daha fazla destekleyeceğini öngörüyoruz.

Kararlılıkla uyguladığımız programla enflasyonu kalıcı olarak düşürerek vatandaşlarımızın alım gücünü artıracağız.

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#Mehmet Şimşek#Enflasyon#Ekonomi

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