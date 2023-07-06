Bakan Şimşek üç temel bileşeni açıkladı | Ekonomi Haberleri

Bakan Şimşek üç temel bileşeni açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mali programın üç temel bileşeni olduğunu söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi programlarında üç temel bileşen olduğunu söyledi.
Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:
Programımızın üç temel bileşeni var:
- Mali disiplinin yeniden tesis edilmesi; yani deprem etkisi hariç, bütçe açığının Maastricht kriterleri ile uyumlu bir seviyeye çekilmesi,
- Enflasyonun orta vadede tek haneye düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma ve enflasyon hedefi ile uyumlu gelirler politikası,
- Makro finansal istikrarı ve diğer tüm kazanımları kalıcı hale getirecek yapısal reformlar.
Programımızın üç temel bileşeni var:— Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 6, 2023
- Mali disiplinin yeniden tesis edilmesi; yani deprem etkisi hariç, bütçe açığının Maastricht kriterleri ile uyumlu bir seviyeye çekilmesi,
- Enflasyonun orta vadede tek haneye düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma ve enflasyon…
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