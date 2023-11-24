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Bakan Şimşek: Seçim sonrası TL varlıklara talep ciddi şekilde artacak

24.11.2023 - 16:37 | Son Güncelleme :
Bakan Şimşek: Seçim sonrası TL varlıklara talep ciddi şekilde artacak | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, seçim sonrası Türkiye'nin varlıklarına talebin ciddi şekilde artacağını söyledi. Ayrıca Şimşek, "Kur korumalı mevduatta vergi istisnasını seneye değerlendireceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Bloomberg'e yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Ben inanıyorum ki önümüzdeki aylarda özellikle de yerel seçimler sonrasında Türkiye’nin varlıklarına talep çok ciddi bir şekilde artacak. Yani Türkiye’ye fon akışı ciddi bir şekilde artacak.

Burada lira değerli mi, değil mi tartışmasına da prensip olarak girmek istemiyorum. Ama şu bir gerçek; bu sene cari açığa altın hariç bakarsanız, milli gelirin yüzde 1,4’üne denk geliyor. Dolayısıyla sürdürülebilir bir cari açık, yani dış borcun milli gelire oranını artırmayan bir cari açık şu anda sağlanmış durumda. Analistler tartışmaları eğer temel göstergeler üzerinden yapacaksa, bu hususu da kaçırmamaları lazım.

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Bakan Şimşek, bankalara vergi açısından enflasyon muhasebesi uygulanmayacağını belirtti.

"KKM'DE VERGİ İSTİSNASI SENEYE DEĞERLENDİRİLECEK"

Bakan Şimşek, kur korumalı mevduat sisteminde vergi istisnasının önümüzdeki yıl tekrar değerlendirileceğini söyledi. Ayrıca, kamu bankalarına sermaye artırımının gündemde olmadığını kaydetti.


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