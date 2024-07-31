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Bakan Şimşek: Olumlu görünüm sürüyor

31.07.2024 - 11:22 | Son Güncelleme :
Bakan Şimşek: Olumlu görünüm sürüyor | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, turizm ve dış dengede olumlu seyrin sürdüğünü söyledi.

Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:

Dış dengede ve turizmde olumlu görünüm sürüyor. Yıllık dış ticaret açığı haziranda bayram etkisi kaynaklı geçen aya göre sınırlı arttı. Buna rağmen geçen yıla kıyasla açık 32 milyar dolar iyileşti. İkinci çeyrekte yıllık ziyaretçi sayısı 60 milyon kişiye, turizm geliri ise 58 milyar dolara ulaştı. Cari açıkta devam eden düşüşün yılın kalanında da sürmesini ve 2024 yılında cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2’ye gerilemesini bekliyoruz. Program hedeflerimiz için sürdürülebilir cari açık büyük önem taşıyor.


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