Bakan Şimşek Londra’da yatırımcılara Türkiye ekonomisini anlattı: ‘Gıda ve konutta arzı artıracağız’

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İngiltere’deki temasları kapsamında Bank of America tarafından Londra’da düzenlenen Türkiye Konferansı’na katıldı. Pandemiden beri ilk defa düzenlenen etkinliğe 250’den fazla yatırımcı katılarak katılım rekoru kırıldı. Bakan Şimşek, burada Türkiye ekonomisinin genel görünümüne dair bir sunum yaparak, temel politika önceliklerini ve yapısal dönüşüm hedeflerini aktardı.

Enflasyonda sağlanan düşüşün devam edeceğine işaret eden Şimşek, “Para politikasının gecikmeli etkisi, negatif mali etki, daha destekleyici gelirler politikası, enflasyon hedefiyle uyumlu yönetilen-yönlendirilen fiyatlar ve arz yönlü tedbirler sayesinde enflasyondaki düşüş devam edecek. Bu yıl bütçe açığını milli gelire oran olarak yüzde 3 civarına indireceğiz. Bu hedef, kamu harcamalarındaki azalma sayesinde gerçekleşecek” diye konuştu.

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‘DESTEKLER SÜRECEK’

Bakan Şimşek, dezenflasyon sürecinde atılacak adımları da anlatırken, “Dezenflasyonu sadece talep yönlü politikalarla değil, gıda, konut ve enerji gibi birçok alanda arz yönlü tedbirlerle de destekleyecek, bu alandaki reformlara hız kazandıracağız. Gıda arzını artırmak amacıyla sulama projeleri, arazi toplulaştırması, gıda arz zinciri ve gıda lojistiği alanındaki desteklerimizi sürdüreceğiz” mesajını verdi. Deprem bölgesinin yeniden imarı, sosyal konut arzının artırılması ve kentsel dönüşümün de arz yönlü politikaların temel unsurlarından olacağına işaret eden Şimşek, “Enerji dönüşümünü ise hem yerli hem de yenilenebilir kaynakları önceliklendirerek gerçekleştireceğiz.” diye konuştu.

1.2 TRİLYON LİRALIK HARCAMA DİSİPLİNİ

Şimşek, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi’ne ilişkin de yatırımcılara bilgi vererek, “Harcama kontrolleri sayesinde kayda değer bir tasarruf sağladık. Son 10 yılda faiz dışı harcamalarda yukarı yönlü sapma yüzde 9.1 seviyesindeydi. Ancak 2024’te harcama kontrollerini sıkı şekilde hayata geçirerek bu sapmayı aşağı yönlü yüzde 3 olarak gerçekleştirdik. Bu, son 10 yılın ortalamalarıyla kıyaslandığında yaklaşık 1.2 trilyon liralık bir harcama disiplinine işaret ediyor” ifadesini kullandı.

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‘12 MİLYARLIK VERGİDEN FERAGAT’

BÜTÇE imkânlarının elverdiği ölçüde, yönetilen ve yönlendirilen fiyatları enflasyon hedefiyle uyumlu belirlediklerine işaret eden Şimşek, değerlendirmesini şöyle sürdürdü: “Akaryakıt ürünleri, tütün mamulleri ve alkollü içeceklerin maktu vergiye tabi kısımlarını son 6 aydaki yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile güncelliyoruz. Akaryakıtta ÖTV artış oranını, son 6 aylık Yİ-ÜFE’nin de altında bir seviyede yüzde 6 ile sınırlandırdık. Bu düzenlemenin ortalama satış fiyatına yansıması yüzde 1.4 civarında olurken, 12 milyar liralık vergi gelirinden feragat ediyoruz. Tütün ürünleri ve alkollü içecek grubundaki Yİ-ÜFE güncellemelerinin satış fiyatına etkisi de yıl sonu enflasyon hedefinin oldukça altında kalacak.

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‘PARÇALANMALARA KARŞI DAYANIKLIYIZ’

Türkiye’nin artan jeopolitik gerilimler ve ticaretteki korumacı eğilimlere karşı dayanıklı bir yapı sergilediğini belirten Şimşek, şunları kaydetti: “Dünya, jeopolitik gerilimlerin tırmandığı bir dönemden geçiyor. Küresel savunma harcamaları tarihi rekor seviyelere ulaştı. Türkiye, NATO’daki stratejik konumu ve savunma sanayisindeki yüzde 80’Ieri aşan yerlilik oranlarıyla önemli bir aktör. Dünyada korumacılığın arttığı bu dönemde, Avrupa Birliği dahil olmak üzere 54 ülkeyle yapmış olduğumuz serbest ticaret anlaşmaları, ticaretteki parçalanmalara karşı dayanıklılığımızı açıkça ortaya koyuyor.”