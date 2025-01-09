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Bakan Şimşek: KKM 72 haftadır kesintisiz geriliyor

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#Mehmet Şimşek#KKM#Mevduat
Bakan Şimşek: KKM 72 haftadır kesintisiz geriliyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 16:39

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kur Korumalı Mevduat'taki düşüşe ilişkin değerlendirmede bulundu.

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Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:

Kur Korumalı Mevduat (KKM) stoku 72 haftadır kesintisiz geriliyor.

KKM stoku 2023 yılı Ağustos ayındaki zirve değeri olan 3,4 trilyon TL’den 1,1 trilyon TL’ye düştü. KKM'nin toplam mevduat içindeki payı yüzde 26,2'den yüzde 5,9’a geriledi.

Makro finansal istikrarı güçlendirecek, Türk lirasına güveni artıracak politikalarımıza devam edeceğiz.

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#Mehmet Şimşek#KKM#Mevduat

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