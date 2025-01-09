Bakan Şimşek: KKM 72 haftadır kesintisiz geriliyor

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Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:

Kur Korumalı Mevduat (KKM) stoku 72 haftadır kesintisiz geriliyor.

KKM stoku 2023 yılı Ağustos ayındaki zirve değeri olan 3,4 trilyon TL’den 1,1 trilyon TL’ye düştü. KKM'nin toplam mevduat içindeki payı yüzde 26,2'den yüzde 5,9’a geriledi.

Makro finansal istikrarı güçlendirecek, Türk lirasına güveni artıracak politikalarımıza devam edeceğiz.