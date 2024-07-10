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Bakan Şimşek: İşgücü piyasasındaki olumlu seyir sürüyor

10.07.2024 - 17:57 | Son Güncelleme :
Bakan Şimşek: İşgücü piyasasındaki olumlu seyir sürüyor | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Programımızın nihai amacı sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyüme ile kalıcı refah artışıdır. Kararlılıkla uyguladığımız programla enflasyonu düşüreceğiz ve gelir dağılımını iyileştireceğiz" dedi.

Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:

İşgücü piyasasındaki olumlu seyir sürüyor.

Mevsimsel düzeltilmiş verilere göre:

- İstihdam mayıs ayında 273 bin kişi arttı, son 12 aylık artış ise 1,3 milyona ulaştı.

- ⁠İşgücüne katılım oranı yüzde 54,5 ile tarihi yüksek seviyeye çıktı.

- ⁠İşsizlik oranı 2012 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviye olan yüzde 8,4'e geriledi.

Haberin Devamı

Programımızın nihai amacı sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyüme ile kalıcı refah artışıdır. Kararlılıkla uyguladığımız programla enflasyonu düşüreceğiz ve gelir dağılımını iyileştireceğiz.


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