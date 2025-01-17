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Bakan Şimşek: Enflasyonla mücadeleyi konut ve enerji gibi alanlarda atacağımız adımlarla da destekleyeceğiz

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#Dezenflasyon#Enflasyonla Mücadele#Beklentiler
Bakan Şimşek: Enflasyonla mücadeleyi konut ve enerji gibi alanlarda atacağımız adımlarla da destekleyeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2025 14:45

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Enflasyonla mücadeleyi talep yönlü politikalarımızın yanı sıra gıda, konut ve enerji gibi alanlarda atacağımız arz yönlü adımlarla da destekleyeceğiz." dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden enflasyonla mücadele ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek'in mesajları şöyle: 

Dezenflasyonla birlikte beklentilerdeki iyileşme devam ediyor, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi 15 aydır düşüyor. Yıllık enflasyon 2024’te 20 puan azaldı. Piyasa katılımcıları anketine göre 2025 yıl sonunda enflasyonun 17 puan daha gerileyerek yüzde 27,1 olması bekleniyor. Katılıkların azalması için beklentilerdeki iyileşmenin sürmesi oldukça önemli. Enflasyonla mücadeleyi talep yönlü politikalarımızın yanı sıra gıda, konut ve enerji gibi alanlarda atacağımız arz yönlü adımlarla da destekleyeceğiz.

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#Dezenflasyon#Enflasyonla Mücadele#Beklentiler

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