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Bakan Şimşek: Cari açığı azaltmayı hedefliyoruz

27.11.2023 - 10:11 | Son Güncelleme :
Bakan Şimşek: Cari açığı azaltmayı hedefliyoruz | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Dış ticarette önemli payı olan yüksek teknoloji ürünlerin üretimine güçlü destek sağlayacağız. Cari açığı kalıcı olarak azaltmayı hedefliyoruz" dedi.

Merkez Bankası, teknolojik ve stratejik yatırımlara odaklanan, yıllık 100 milyar TL olmak üzere üç yılda 300 milyar TL limit tahsis edilmesi planlanan yeni Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programını duyurdu.

Merkez Bankası'nın kararını değerlendiren Bakan Şimşek şu açıklamayı yaptı:

Önemli bir program. Dış ticarette önemli payı olan yüksek teknoloji ürünlerin üretimine güçlü destek sağlayacağız. Cari açığı kalıcı olarak azaltmayı hedefliyoruz. Süreçte teknik yeterliliği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, finansal fizibiliteyi bankalar inceleyecek, nihai kararı ise Merkez Bankası verecek. Ülkemiz için hayırlı olsun.


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