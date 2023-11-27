Volkswagen personel sayısını azaltacak | Genel Haberler

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticilerinden Volkswagen, IG Metall sendikası temsilcilerine personel çıkartılacağına dair mesajlar verdiği öne sürüldü.

Volkswagen personel çıkarmak için hazırlıklara başladı. Avrupa'nın en büyük araç üreticisi olan Volkswagen, IG Metall sendikasıyla yaptığı görüşmede çalışan sayısının azaltılacağı mesajını verdi.

Volswagen marka şefi Thomas Schaefer, durumun kritik olduğunu da söyledi.

Şirketin iş konseyi lideri Daniela Cavallo "Toplu sözleşmelerimizden ve 2029'a kadar iş güvencemizden ayrılmamamız gerekli" ifadelerini kullandı.

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