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Bakan Şimşek: Attığımız adımlar karşılık buluyor

01.12.2023 - 09:57 | Son Güncelleme :
Bakan Şimşek: Attığımız adımlar karşılık buluyor | Ekonomi Haberleri

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye'nin kredi notu görünümünü durağandan pozitife çıkarması üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Attığımız adımlar karşılık buluyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, S&P Global'in Türkiye'nin notunu artırmasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Attığımız adımlar karşılık buluyor." dedi.

Şimşek, X hesabından yaptığı açıklamada, "Orta Vadeli Programımıza güven artıyor. Sabır ve kararlılıkla programı uygulamaya devam edeceğiz." mesajı paylaştı.

Şimşek şöyle devam etti:

"Fiyat istikrarını, cari açıkta kalıcı düşüşü, mali disiplini ve rezerv birikimini sağlayarak, ülkemizi sürdürülebilir yüksek büyüme patikasına ulaştıracağız. "

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, Türkiye'nin kredi notu görünümünü durağandan pozitife revize etti.


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