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Bakan Pekcan'dan gizli zam açıklaması

03.02.2021 - 13:10
Bakan Pekcan'dan gizli zam açıklaması | Ekonomi Haberleri

Bakan Pekcan, "Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nde yaptığımız düzenleme ile özellikle gıda ve temel tüketim ürünlerinde gramajı azaltma yoluyla tüketicilerimizi mağdur eden gizli zam uygulamalarına idari para cezası uygulanacak. Gıdada gramajı azaltma yoluyla tüketicilerimizi mağdur eden gizli zam uygulamalarına 114 bin 326 liraya varan idari para cezası verilecek" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığının ’Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in bugünkü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini, yönetmelikle gıda, temel tüketim, kozmetik ve temizlik ürünlerinde yapılan gramaj oyunlarına idari para cezası uygulanacağını açıkladı. Son zamanlarda vatandaşlardan başta gıda olmak üzere temel tüketim, kozmetik ve temizlik ürünlerinin gramaj, adet ve benzeri hususlarında azaltma yapılarak gizli zam uygulandığına yönelik şikayetler aldıklarını kaydeden Pekcan, buna yönelik bakanlık olarak inceleme başlattıklarını söyledi. Yapılan incelemelerde bazı ürünlerin gramajların azaltılmasına rağmen, ürünlerin değişiklikten önceki ambalajında herhangi bir farklılaştırma yapılmadan, satış fiyatı aynı tutularak ancak birim fiyatları artırılarak satılmaya devam edildiğini tespit ettiklerini ifade eden Pekcan, tüketicilerin benzer ambalajla satışa sunulan ürünlerdeki gramaj azaltılmasını fark edemediğini, böylelikle ürünlerin fiyatlarında zımni olarak artış yapıldığını kaydetti.

114 BİN LİRAYA KADAR CEZA

Bu durumun, tüketicilerin ekonomik çıkarlarında kayba neden olacak nitelikte olduğu değerlendirildiğinden tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi ve yanıltılmalarının önüne geçmek amacıyla düzenleme yaptıklarını anlatan Pekcan, şunları kaydetti:

"Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde yaptığımız düzenleme ile özellikle gıda ve temel tüketim ürünlerinde gramajı azaltma yoluyla tüketicilerimizi mağdur eden gizli zam uygulamalarına idari para cezası uygulanacak. Yapılan düzenleme ile tüketicilere sunulan bir malın birim fiyatını farklılaştıracak şekilde adet, uzunluk, ağırlık, alan, hacim ölçüleri ve benzeri unsurlarından birinde değişiklik yapılmasına rağmen, tüketicilerde değişiklik yapılmadığı izlenimi uyandıran yanıltıcı ambalajlamalar her halükarda aldatıcı ticari uygulama sayılacak ve bunlara 114 bin 326 liraya varan idari para cezası uygulanacak."

Söz konusu düzenleme ile marka ve tasarım hakkı sahiplerine ait tüketiciler nezdinde bilinirliği olan ürünlerin sağladığı sınai mülkiyet haklarının dikkate alındığına dikkati çeken Pekcan, serbest piyasa ekonomisine zarar vermeden üreticilerin bugüne kadar ürünlerini tanımlayan ambalaj, tasarım ve renklere yapmış olduğu yatırımlarına ve reklamlarına müdahale edilmemesine özen gösterdiklerini ifade etti. Yapılan düzenleme ile üreticilerden ürünün gramajının düşürüldüğü durumlarda tüketicilerin bu değişikliği kolayca fark edebileceği önlemleri almasını beklediklerini vurgulayan Pekcan, "Bu düzenleme ile hem tüketicilerimiz hem de söz konusu uygulama nedeniyle haksız rekabete maruz kalan dürüst esnaf ve tacirlerimiz korunmuş olacaktır" dedi.


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