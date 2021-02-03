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Bakan Elvan'dan enflasyon açıklaması

03.02.2021 - 13:24
Bakan Elvan'dan enflasyon açıklaması | Ekonomi Haberleri

Bakan Elvan, "Açıklanan rakamlar enflasyon hedefinin uzağında olduğumuzu gösteriyor. Hedefe ulaşmak için önlemlerimizden asla taviz vermeyeceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabı üzerinden açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Bakan Elvan yaptığı açıklamada "Açıklanan rakamlar enflasyon hedefinin uzağında olduğumuzu gösteriyor. Hedefe ulaşmak için önlemlerimizden asla taviz vermeyeceğiz. Tüm tarafları içine alan istişare mekanizmalarıyla hareket edeceğiz. Fiyat istikrarı olmadan kaliteli ve sürdürülebilir bir büyüme mümkün değil." dedi.


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