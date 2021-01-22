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Bakan Pekcan: Türkiye ve OECD arasında yeni dönem başlatıyoruz

22.01.2021 - 14:40
Bakan Pekcan: Türkiye ve OECD arasında yeni dönem başlatıyoruz | Ekonomi Haberleri

Bakan Pekcan, "OECD İstanbul Merkezi'nin kuruluşuyla Türkiye ve OECD arasındaki ilişkilerde yeni bir dönem başlatıyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan OECD İstanbul Merkezi'nin açılışında, "OECD İstanbul Merkezi'nin kuruluşuyla Türkiye ve OECD arasındaki ilişkilerde yeni bir dönem başlatıyoruz. Vakit, pandemi sonrası dünyayı yeniden ve daha iyi inşa etme vaktidir. OECD İstanbul Merkezi’nden bu manada önemli katkı bekliyoruz." şeklinde değerlendirdi.

 


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