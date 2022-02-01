  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Bakan Pakdemirli paylaştı: 29 milyar TL’ye çıkarıldı
‹ Önceki Haber Merkez’den enflasyon mektubu Merkez’den enflasyon mektubu Sonraki Haber › Dolar fiyatlarında son durum Dolar fiyatlarında son durum

Bakan Pakdemirli paylaştı: 29 milyar TL’ye çıkarıldı

01.02.2022 - 09:42 | Son Güncelleme :
Bakan Pakdemirli paylaştı: 29 milyar TL’ye çıkarıldı | Ekonomi Haberleri

Bakan Pakdemirli, “Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle 2022 yılında 25,8 milyar TL olarak planlanan tarımsal destekleme bütçesi 3,2 milyar TL ek bütçe ile 29 milyar TL’ye çıkarılmıştır” dedi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli yaptığı yazılı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle 2022 yılında 25,8 milyar TL olarak planlanan tarımsal destekleme bütçesi 3,2 milyar TL ek bütçe ile 29 milyar TL’ye çıkarılmıştır. Arttırılan tarımsal destekleme bütçesi ile ülkemiz için stratejik öneme sahip buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale üretimi yapan çiftçilerimize mevcut desteklere ilave ek girdi desteği olarak dekara 50 TL ödeme yapılacaktır. 2022 yılında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale üreticilerimize mazot, gübre, sertifikalı tohum ve ek 50 TL de girdi desteği ile beraber dekara toplamda 116 TL ödenecektir” ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli, “Yapılan bu ilave destekle 2022 yılında hububat üreticilerimize ödenecek girdi destekleri geçen yıla göre yüzde 127 artırılmıştır. Tarımsal destekler yanında uyguladığımız alım fiyatları ile her zaman çiftçimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Üreticilerimize hayırlı olsun” dedi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.033 Değişim: 1,48% Hacim : 9.821 Mio.TL Son veri saati : 12:09
Düşük 2.014 01.02.2022 Yüksek 2.035
Açılış: 2.014
13,3862 Değişim: 0,51%
Düşük 13,2626 01.02.2022 Yüksek 13,4419
Açılış: 13,3182
15,0795 Değişim: 0,70%
Düşük 14,9252 01.02.2022 Yüksek 15,1297
Açılış: 14,974
778,06 Değişim: 0,97%
Düşük 766,55 01.02.2022 Yüksek 779,77
Açılış: 770,61
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.