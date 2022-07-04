  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Bakan Nebati'den 'enflasyon' değerlendirmesi
‹ Önceki Haber Fitch, Coca-Cola'nın kredi notunu teyit etti Fitch, Coca-Cola'nın kredi notunu teyit etti Sonraki Haber › Otomobil ve hafif ticari araç satışları azaldı Otomobil ve hafif ticari araç satışları azaldı

Bakan Nebati'den 'enflasyon' değerlendirmesi

04.07.2022 - 14:44
Bakan Nebati'den 'enflasyon' değerlendirmesi | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Bakan Nebati, "Önümüzdeki dönemde para ve maliye politikalarının güçlü eşgüdümünün yanı sıra mal ve hizmet piyasalarında rekabet ve verimliliği artıracak yapısal politikaları hayata geçirerek fiyat artışlarının düşürülmesi hedeflenmektedir" şeklinde açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, açıklanan haziran ayı enflasyon rakamları ve enflasyonla birlikte netleşen memur, memur emeklileri, SGK ve Bağ-Kur emekli zamları ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Finansal piyasalarda istikrarı artırmaya yönelik attığımız adımlara rağmen başta enerji ve tarım ürünleri olmak üzere küresel emtia fiyatlarındaki yüksek artışların devam etmesi, ülkemizde de Haziran ayında enflasyonun yüzde 4,95 gerçekleşmesinde etkili olmuştur.

##$HABER_1474288$##

Böylece, 2022 yılında kümülatif bazda asgari ücrete yüzde 94,6 oranında, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerine yüzde 85,5 oranında, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 78,6 oranında artış yaptık.

Önümüzdeki dönemde para ve maliye politikalarının güçlü eşgüdümünün yanı sıra mal ve hizmet piyasalarında rekabet ve verimliliği artıracak yapısal politikaları hayata geçirerek fiyat artışlarının düşürülmesi hedeflenmektedir."


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.406 Değişim: -1,55% Hacim : 26.973 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.406 04.07.2022 Yüksek 2.475
Açılış: 2.459
16,7921 Değişim: 0,22%
Düşük 16,7215 04.07.2022 Yüksek 16,8529
Açılış: 16,7545
17,5189 Değişim: 0,23%
Düşük 17,4493 04.07.2022 Yüksek 17,6178
Açılış: 17,4789
976,30 Değişim: 0,03%
Düşük 971,40 04.07.2022 Yüksek 980,49
Açılış: 976,05
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.