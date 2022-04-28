Bakan Nebati: Yeni teşvik paketinde faizi yüzde 9’a kadar düşüreceğiz | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Toplantısı’nda yaptığı konuşmasında “Kur korumalı mevduat ürünü katkısıyla, mevduatların vadesini uzatması katkısıyla döviz kurunda istikrar sağladık. Dövizde yüksek oynaklıklar gündemimizden çıktı. Önümüzü görüyoruz. Yeni teşvik paketinde faizi yüzde 9’a kadar düşüreceğiz” dedi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İSO’nun Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı’na katıldı. Gündem maddelerinin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, son iki yılda yaşanan pandeminin hemen üstüne patlak veren Rusya-Ukrayna savaşıyla, emtia ve gıda fiyatları başta olmak üzere tüm ekonomik dengelerin istenmeyen bir hal aldığını belirtti. Bakan Nureddin Nebati “Tüm bu gelişmelerin sizlerin üretim maliyetlerini önemli oranda artırdığının farkındayız. Bununla birlikte, kaynaklarımızı etkin ve çözüm odaklı bir yaklaşımla kullanıyoruz. Hem siz sanayicilerimizin hem de vatandaşlarımızın maruz kaldıkları maliyetleri önemli ölçüde sübvanse ediyoruz’’ dedi.

ÖNCELİK YATIRIMLARI ARTIRMAK

Bakan Nebati konuşmasında özetle şunları söyledi: “Kur korumalı mevduat ürünü katkısıyla, mevduatların vadesini uzatması katkısıyla döviz kurunda istikrar sağladık. Dövizde yüksek oynaklıklar gündemimizden çıktı. Önümüzü görüyoruz. Yastık altındaki altınları yeni kapsamda değerlendirmeye davet ediyorum. Şu anda yürütülen Türkiye Ekonomi Modeli’nde öncelik yatırımları artırmak. Devletin kaynakları, yatırımda bulunmak isteyen yatırımcılar için etkin ve verimli bir şekilde kullanılmaya devam ediyor. Ülkemizin üretim kapasitesini ve ihracat potansiyelini artırmak için Selektif Kredi Politikamıza bir yenisini daha ekledik. İhracatçılara ve turizm sektörüne uygun faizli, uzun vadeli TL cinsinden kredi imkânı sunuyoruz."

"Bu çerçevede, 100 milyar lirası ihracatçılara, 50 milyar lirası ise turizmcilere olmak üzere toplamda 150 milyar liralık uzun vadeli ve düşük faizli kredi imkânı sağlanacaktır. Söz konusu krediler, ihracatı artırıcı, ithalatı azaltıcı alanlara yönelik yapılan yatırımlara aktarılacak. Bunlar arasından da yerli makine ve teçhizat yatırımları önceliklendirilecek. Siz istiyorsunuz sizlere arz ediyoruz. Yeni teşvik paketinde faizi yüzde 9’a kadar düşüreceğiz. Salgının olumsuz etkilerine rağmen 2020 ve 2021’de büyüme başarısı gösteren ülkelerin başında geldik. Öncü göstergeler büyümede istikrarlı bir kompozisyonu gösteriyor. İşsizlik oranı yüzde 10.7’ye geriledi.”

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da dünyada süregelen belirsizlik ortamının yanı sıra enflasyonun reel gelirlerde yarattığı erozyon nedeniyle iç talepte yaşanabilecek bir soğumanın büyüme performansını olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekerek “Bu bağlamda ortaya konulan çabaları desteklemekle beraber, enflasyonu kalıcı olarak düşürebilmek için daha fazla gayrete ihtiyaç var” diye konuştu.

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