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Bakan Nebati: Suudi Arabistan'dan 5 milyar dolarlık mevduat geldi

06.03.2023 - 15:18 | Son Güncelleme :
Bakan Nebati: Suudi Arabistan'dan 5 milyar dolarlık mevduat geldi | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Son dönemde artan ekonomik ve finansal iş birliğimiz kapsamında Suudi Arabistan Kalkınma Fonu tarafından TCMB'ye 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması kararı Suudi Arabistan yönetiminin Türk ekonomisine olan güveninin ve ortak çabalarımızın olumlu bir neticesi olmuştur. Bölge ve Suudi Arabistan ile ekonomik ilişkilerimizi artırarak devam edeceğiz" dedi.

Suudi Arabistan Kalkınma Fonu, Merkez Bankası'na 5 milyar dolar tutarında mevduat yatırılmasına karar verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati gelişmeyi Twitter'dan duyurdu. Bakan Nebati "Son dönemde artan ekonomik ve finansal iş birliğimiz kapsamında Suudi Arabistan Kalkınma Fonu tarafından TCMB'ye 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması kararı Suudi Arabistan yönetiminin Türk ekonomisine olan güveninin ve ortak çabalarımızın olumlu bir neticesi olmuştur. Bölge ve Suudi Arabistan ile ekonomik ilişkilerimizi artırarak devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

 


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