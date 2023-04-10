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Bakan Nebati: Rotamızı çizdik, emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz

10.04.2023 - 12:43 | Son Güncelleme :
Bakan Nebati: Rotamızı çizdik, emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomiye yönelik değerlendirmede bulundu. Bakan Nebati "Rotamız doğru, yolumuz açıktır. Enflasyondaki düşüş üretimle, ihracatla ve istihdamla kalıcı hale geliyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli'nin rotasında devam ettiğini açıkladı. Twitter'dan mesaj yayımlayan Nebati "rotamız doğru, yolumuz açıktır. Enflasyondaki düşüş üretimle, ihracatla ve istihdamla kalıcı hale geliyor" ifadesini kullandı.

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

Türkiye Ekonomi Modeli ile rotamızı çizdik, emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Başta turizm olmak üzere ekonomimize döviz kazandıran hizmetleri ve ihracatı önceleyen bir anlayışı koruyoruz. Cari dengemiz, 6 Şubat’taki deprem felaketlerine rağmen beklentiler doğrultusunda gerçekleşti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 834 milyon dolar fazla verdi. Mart 2023 itibarıyla ekonomimizin yıllık ihracatı 255,7 milyar dolara ulaştı. Çalışıyor, üretiyor, ihraç ediyoruz. Bu sayede istihdamımız artıyor, işsizlik azalıyor. Küresel salgının ardından 6,4 milyon insanımız istihdama katıldı. İstihdamda 31 milyon 460 bin kişiye ulaşmış durumdayız. Depremlerin yaşandığı Şubat ayında genç nüfusta işsizlik bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 19,2’ye geriledi. Özetle rotamız doğru, yolumuz açıktır. Enflasyondaki düşüş üretimle, ihracatla ve istihdamla kalıcı hale geliyor.


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