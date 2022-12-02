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Bakan Nebati: Refah seviyesini artırmak için çok çalışacağız

02.12.2022 - 14:47 | Son Güncelleme :
Bakan Nebati: Refah seviyesini artırmak için çok çalışacağız | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı üzerinden Bakanlığının birinci yılını değerledirdi. Bakan Nebati yaptığı değerlendirmede, 2 Aralık 2021’den bu yana büyük bir azimle çalıştıklarını belirtti ve "Önümüzdeki dönemde de ülkemizin refah seviyesini artırmak için çok çalışacağız" dedi.

Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın teveccühü ile göreve başladığım 2 Aralık 2021’den bu yana geçen 1 yıllık süre zarfında, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki değerli ekip arkadaşlarımla birlikte, işimizi layığı ile yerine getirebilme arzusuyla ve büyük bir azimle çalışıyoruz.

Önümüzdeki dönemde de ülkemizin refah seviyesini artırmak için çok çalışacağız.

Geride bıraktığımız bir yılda, ekonomi yönetimi olarak, yatırım ortamını canlandırma hedefiyle borçlanma maliyetlerini düşürmek için yoğun çaba harcadık.

Döviz kurunda istikrarı sağlayacak adımları attık. Vatandaşımızı kendi paramız cinsinden tasarrufa yönlendirecek yatırım enstrümanlarını hayata geçirdik.

Bu sayede dünya ekonomisinin durgunlaştığı, küresel resesyon beklentilerinin arttığı bir dönemde ihracatımızı 250 milyar doların üzerine taşıyacak ortamı tesis ettik.

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2021 yılında ekonomimizde yüzde 11,4 ile son 50 yılın en hızlı büyüme performansını gerçekleştirdik. 2022 yılının ilk dokuz aylık döneminde de yüzde 6,2’lik güçlü bir büyüme kaydetmeyi başardık.

Dünya ekonomisinin en zorlu döneminde üstlendiğimiz bu önemli görevde, ülkemizde dönem dönem baş gösteren yüksek enflasyon sorununa "geçici değil kalıcı bir çözüm bulmak için" üretime, ihracata ve istihdama odaklandık.

Türkiye ekonomisi açısından büyük bir yapısal dönüşüm anlamına gelen bu politika sayesinde, küresel şirketlerin binlerce kişiyi işten çıkardığı bir ortamda biz işsizlik oranımızı son 8 yılın en düşük seviyesine indirmeyi başardık.

Yüksek enflasyon sorununu üretimle, ihracatla, istihdamla kalıcı bir şekilde çözeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere sık sık hatırlattığı üzere; durmayacağız, ülkemizin refah seviyesini artırmak için çıktığımız bu yolda ilerlemeye kararlılıkla devam edeceğiz.

Finansal bağımsızlığımız, güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik büyüme için attığımız tüm adımlarda bizlere destek olan vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Refah seviyemizi yükseltmek için atacağımız daha çok adım var.

Şunu biliyorum ki milletimiz ortak bir amaç uğrunda birleştiğinde engel tanımaz. Engelleri hep birlikte aşacağız. Hak ettiğimiz refaha yatırımla, üretimle ve istihdamla kavuşacağız." 


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