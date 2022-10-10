  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Bakan Nebati işsizlik rakamlarını değerlendirdi
‹ Önceki Haber Dolar kurunda son durum Dolar kurunda son durum Sonraki Haber › Borsa İstanbul yükselişte Borsa İstanbul yükselişte

Bakan Nebati işsizlik rakamlarını değerlendirdi

10.10.2022 - 11:53
Bakan Nebati işsizlik rakamlarını değerlendirdi | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, açıklanan işsizlik rakamları ile ilgili olarak, "Türkiye Ekonomi Modeli ile sağladığımız yüksek büyüme ve istihdam artışı sayesinde dünya ekonomilerinden pozitif yönde ayrışmaya devam ediyoruz. Bugün açıklanan işgücü verilerine göre işsizlik oranını tek haneli seviyelere indirmiş bulunuyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün açıklanan işsizlik rakamlarını sosyal medya hesabından değerlendirdi. Bakan Nebati, açıklanan işsizlik rakamlarının 2014 Mart ayından bu yana en düşük seviye olduğunun altını çizerken; "2022 Ağustos ayı itibarıyla, yaklaşık 1,9 milyon kişi son bir yılda olmak üzere, sağladığımız istihdam artışı son iki yılda 3,8 milyon kişiyi aşmış durumdadır" dedi.

Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı:

'Türkiye Ekonomi Modeli ile sağladığımız yüksek büyüme ve istihdam artışı sayesinde dünya ekonomilerinden pozitif yönde ayrışmaya devam ediyoruz. Bugün açıklanan işgücü verilerine göre işsizlik oranını tek haneli seviyelere indirmiş bulunuyoruz.

##$HABER_1474963$##

2022 Ağustos ayı itibarıyla, yaklaşık 1,9 milyon kişi son bir yılda olmak üzere, sağladığımız istihdam artışı son iki yılda 3,8 milyon kişiyi aşmış durumdadır.

Bu suretle, işsizlik oranı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 9,6’ya gerilemiş ve 2014 Mart ayından bu yana en düşük seviyesine inmiştir.

Tarihi yüksek seviyelere ulaşan istihdam artış eğilimini uygulamaya koyacağımız politikalarla sürdürmekte kararlıyız. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat hedeflerimize bir bir ulaşarak vatandaşlarımızın refah seviyesini yükselteceğiz.'


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
3.576 Değişim: 0,13% Hacim : 13.076 Mio.TL Son veri saati : 10:52
Düşük 3.568 12.10.2022 Yüksek 3.591
Açılış: 3.577
18,5880 Değişim: 0,02%
Düşük 18,5241 12.10.2022 Yüksek 18,6134
Açılış: 18,5848
18,0547 Değişim: 0,02%
Düşük 17,9891 12.10.2022 Yüksek 18,1064
Açılış: 18,0515
997,91 Değişim: 0,20%
Düşük 991,73 12.10.2022 Yüksek 1.001,07
Açılış: 995,95
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.