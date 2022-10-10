dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 10 Ekim güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 18,57 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 18,01 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 18,61 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 18,56 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 18,5200 TL seviyesini, en yüksek ise 18,6720 TL seviyesini görürken; kur saat 11:15 itibarıyla 18,5736 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 18,1640 TL'yi görürken; şu dakikalarda 18,0110 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 20,5284 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,31 oranında yükselişle 113,14 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 0,9693 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12,06 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15,57 seviyesinde bulunuyor.

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