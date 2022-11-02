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Bakan Nebati: Enflasyon belasından kalıcı olarak kurtulacağız

02.11.2022 - 13:51 | Son Güncelleme :
Bakan Nebati: Enflasyon belasından kalıcı olarak kurtulacağız | Ekonomi Haberleri

Bakan Nebati, enflasyonda kalıcı düşüşü sağlamak için adımların atılmaya devam edildiğini belirtirken "Enflasyonu tek haneye düşürene kadar mücadelemiz devam edecek, bunda kararlıyız. Küresel fiyatlarla yaşanacak normalleşmenin olumlu katkısıyla ülkemizdeki enflasyon belasından kalıcı olarak kurtulacağız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamaları şöyle:

İnanıyorum ki Türkiye Yüzyılı ideallerimize bu ideallerin gerçekleştirilmesinde inançla çalışarak tek tek ulaşacağız. Küresel ekonomi zorlu dönemeçten geçiyor. Rusya, Ukrayna gerilimi, finansal koşulların sıkışması, resesyon riskinin artması uluslararası kuruluşların büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize ettiğini görüyoruz.

Birçok ülkede son 40 yılın en yüksek enflasyon oranları kaydediliyor. Böylesi bir ortamda önde gelen merkez bankalarının sıkı para politikalarını uygulamalarını ortaya koymuş olmaları resesyon risklerini artırıyor.

"BAŞARIYLA DEVAM EDİYORUZ"

Tahıl koridoru küresel gıdada baskıları hafifletmişken, geçtiğimiz günlerde yaşanan gelişmeyle anlaşmanın askıya alınması, fiyat artışlarını da beraberinde getiriyor. Küresel sıkıntılara rağmen tehditleri fırsatlara çevirerek başarıyla ilerlemeye devam ediyoruz. Attığımız adımlarla güçlü, dengeli, istikrarlı büyüme trendimiz 2022 yılının ilk yarısında da devam ederek yüzde 7,5'lik büyüme sağladı. Büyümemizin sağlıklı temel üzerine inşa edildiğini açıkça ortaya koymaktadır. Yatırım, istihdam üretim ve ihracat odaklı büyüme politikamızı başarıyla uygulamaya devam ediyoruz.

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2022 yılı Ağustos ayı itibarıyla toplam istihdamımız. Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi olan 31 milyona yükselttik. Son 22 aylık ihracat rekorlarını devam ettiriyoruz. Toplam ihracatımız 252,6 milyar dolarla tarihi yüksek seviyelere ulaşmıştır.

KARADENİZ GAZI MESAJI

Salgının etkilerinin bitmediği, küresel ekonomideki zorluklar ve savaşa rağmen Türkiye'deki potansiyeli görün. 35 milyar dolarlık hedef 44 milyar dolara revize ediliyor. Rusya-Ukrayna savaşı etkisiyle başta enerji olmak üzere küresel emtia fiyatlarının yükselmesi nedeniyle cari işlemler dengesinde bozulma kaydedilmiştir. Yıllık cari açığımız 40,9 milyar dolar olmuştur. Enerji ve altın hariç değerlendirildiğinde yıllık 41,2 milyar dolar fazla vermektedir. Türkiye 2020 yılında 28 milyar dolar net enerji ithalatçısı. Geçen yıl 51 milyar dolar net ithalat,  bu yıl 100 milyar doların üzerine giden enerji ithalatımız var. Dış ticaret açığımız büyüyor. Cari işlemler açığı geçen yılki fiyatlarla olmuş olsa dahi sıfırlanıyor. Dünya normalleştiğinde bunun etkilerinin kısıtlı olacağını göreceğiz. Cari işlemleri kalıcı olarak iyileştirmek öncelikli hedeflerimizdir. Karadeniz gazının devreye alınması elimizi mutlak surette güçlendirecektir.

"ÜCRET ARTIŞLARINI ENFLASYON ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Yüksek enflasyonun sebep olduğu sorunların farkındayız. Enflasyonda kalıcı düşüşü sağlamak için adımlar atmaya devam ediyoruz. Enflasyonu tek haneye düşürene kadar mücadelemiz devam edecek, bunda kararlıyız. Küresel fiyatlarla yaşanacak normalleşmenin olumlu katkısıyla ülkemizdeki enflasyon belasından kalıcı olarak kurtulacağız. Ücret artışlarını enflasyon üzerinde gerçekleştiriyoruz. Küresel sıkıntılara rağmen tehditleri fırsata çevireceğiz.

"KKM KATKISIYLA LİRADAKİ OYNAKLIK AZALMIŞTIR"

Türkiye Yüzyılı ile ideallerimize ulaşacağız. AK Parti iktidarı olarak dün olduğu gibi bugün de iş dünyamızın önünü açmak gayretindeyiz. KKM katkısıyla liradaki oynaklık azalmıştır. Yatırım ortamı rekabetçi teşviklerle sağlanıyor.

Türkiye ekonomi modeline ilgi var, İş dünyasının dünyadaki bağlantıları umut verici. Gerek kredilerdeki ulaşım, gerek kredilerdeki sürenin kısa olması, bunlar gelip geçici, yeni bir model, yeni bir iş anlayışı ve selektif kredi politikamız önümüzdeki süreci çok daha kolay bir şekilde geçireceğimizin yol haritasını ortaya koyuyor.

"BÜYÜYORUZ, ÜRETİYORUZ, İHRAÇ EDİYORUZ"

KGF'de özellikle A, B, C diye nitelendirilmiş, paraya ihtiyacı olmayan firmaları bir kenara bırakıp, B ve C'dekileri destekleyecek ve bu kredilerin doğru yerlere kanalize olması için hazırlıklarımızı bitirmiş durumdayız. Piyasadaki güzel trendi devam ettirecek adımlarımız devam edecek. İyi bir hava yakaladık. Büyüyoruz, üretiyoruz, ihraç ediyoruz ve ülkemizin iştahlı piyasasını en iyi şekilde yürütüyoruz. Yakın dönemde vergi kanunlarında yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı teşvik edecek düzenlemelere imza attık.

Dijital verginin etkinliğini artırıyoruz. İstikrarlı büyüme trendimiz devam ediyor. Ülkemiz 'Startup'lar için çekim merkezi olacak. Kimilerinin hayalperestlik olarak gördüğü Togg'un üretimi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidarı ve milletimizin öz be öz iradesidir.

"TROY'U TERCİH EDİN"

Troy karttan bahsetmek istiyorum. Türkiye her alanda gücüne güç katıyor. Troy'un kullanımında da bankalarımız gerekli iradeyi ortaya koymuş durumda. Troy'u tercih etmelerini özellikle istirham ediyorum.

"KARAMSAR BUNLAR, DÜRTÜLERİ ŞEYTANİ"

Devrim diye söze girdiğimizde herkes farklı anlam yükler. Ama biz teknoloji odaklı aile olarak Devrim dendiğinde Devrim otomobilinin nasıl engellediğini çok tartıştık. Benzin yok diye üretimi askıya alınan ve 60 yıl boyunca erteleyenler hep aynı insanlar olmuştur. Bir kere karamsardırlar. İşlemez, yürümez, olmaz. Bunların diğer namı diğer isimleri istemezükçülerdir. Çok güzel de ötekileştirirler. Her şeye karşılar. Sorsanız bir taş üzerine bir taş koymayı bilmezler. Koyulmuş olan taşları da kaldırmak için güçlerini sarf ederler. İş gerçekleşmeye başlayınca da ilk kullanıcıları hep onlardır. Köprülere karşı çıktılar. Olmaz, olmaz. Karamsar ya bunlar. Dürtüleri şeytani. Biz iyimserler topluluğuyuz, iyi bakarız, iyi görürüz. Çünkü rahmani bakıyoruz. Bu olmazcılar Türkiye'de vizyon belgesinin üretilmesine engel olmuşlardır. Hangi proje varsa lütfen arşivlere baksınlar. Tamamına karşılar. Yine aynı şeyi yapıyorlar. 

Vecihi Hürkuş, hayallerine duvar oldular. Yerli otomobili yapamazsınız diyenlere sesleniyorum. Yerli otomobil, tren, uçak, füze, bombamız da her şey yerli olacak. Çünkü burası yerli. Bundan sonra güzellikleri paylaşacağımız dönem geliyor. Hiçbir sorun bizi tedirgin etmiyor, yolumuzdan alıkoymuyor. Her şerde bir hayır olduğunu biliyor, önümüze çıkan fırsatlara odaklanarak bir işimizi tamamlayıp diğerine koşmayı biliyoruz.


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