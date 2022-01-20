Bakan Nebati ekonomistlerle ve piyasa katılımcılarıyla buluşacak | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Bakan Nebati, Cumartesi günü saat 14.30'da ekonomist ve piyasa katılımcılarıyla buluşacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, ekonomist, akademisyen ve piyasa katılımcılarıyla buluşacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılana açıklamaya göre, ekonomistlerle buluşma programı, 22 Ocak Cumartesi günü saat 14.30'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek.

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