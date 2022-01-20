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Kripto para madenciliğine bir yasak da Rusya'dan mı?

20.01.2022 - 15:25
Kripto para madenciliğine bir yasak da Rusya'dan mı? | Bitcoin Haberleri

Rusya Merkez Bankası, kripto para madenciliğini ve dolaşımını yasaklama önerisinde bulundu.

Rusya Merkez Bankası yayımladığı raporda, kripto paraların ihracına, dolaşımına ve kripto para borsalarına yasak uygulanmasını önerdi. Yayımlanan raporda kripto paraların Rusya'nın para politikası egemenliğini sınırladığı ve politika faizini yüksek seviyede tutmak zorunda kaldığı vurgusu yapıldı.

Kripto paraların yasa dışı operasyonlarda kullanıldığı belirtilirken, kripto para madenciliğinin enerji tüketimi ve Rusya'nın çevre planları için risk yarattığı belirtildi.

 


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