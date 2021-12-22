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Bakan Nebati’den yeni ekonomi modeli açıklaması: En kötü senaryoda bile bireyler kârlı

22.12.2021 - 09:11
Bakan Nebati’den yeni ekonomi modeli açıklaması: En kötü senaryoda bile bireyler kârlı | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “kur korumalı TL vadeli mevduat” modeline ilişkin açıklama yaparak, “Hazinemizin üzerinde bir yük yok. Biz günler süren bir hazırlık yaptık her türlü senaryoyu önümüze koyduk. En kötü senaryoda bile bireyler kârlı çıkıyor” dedi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; TRT ortak yayınında soruları yanıtlayan Bakan Nebati şunları söyledi:

ÜRETİM, İSTİHDAM ARTACAK

“Cumhurbaşkanımız bir açıklama yapıyor, bireyler internet üzerinden koşarak gece geç saatte dövizlerini bozdurmaya başlıyor. Büyük bir heyecan var, internet çöktü, doğruların ve gerçeklerin olduğu ana geldik. Merkez Bankası’nda başkanlık yapmış olan bir beyefendi çıkıp diyor ki ‘Bu bir müdahale ile yapılmıştır.’ Hayır kesinlikle hiçbir şekilde bir müdahale olmadı. Bu spekülatif değil de nedir? ‘Bu bir alım fırsatıdır’ diyor ki ‘Fiyatlar düşüyor koşun alın.’ Anında kürsüden indiğinde fiyatlar düşmeye başlamıştı zaten bir köpüktü, bu köpüğün gitmesinin zamanı dün akşamdı.

Üretimi, ihracatı, istihdamı artıracağız. Modelimiz, yüksek büyüme, düşük cari açık. Türkiye’nin bir demokratik geleneği var, serbest piyasa tecrübemiz yadsınamaz. Çok dinamik, iştahlı bir ekonomimiz var durduramıyorlar bizi.

HAZİNEYE YÜK YOK

(Döviz mevduatında ne kadar çözülme oldu) Bireyseller yarışıyor. Bu daha da devam edecek. Bireysellerdeki likidite talebi 4’te 1’e düştü geçen cumaya göre. Normalleşme sınırlarına salı itibarıyla geldi. Parasını çekmeye gidenler kapıdan geri döndü. Çünkü güven geldi... Kur bir yerde dengeye gelecektir, gerçek fiyatlanmanın oluştuğu bir noktaya gidiyoruz. İhracatımız rekorlarla gidiyor.

Sosyal medyadan propaganda yapanların canına okuyacağız. TÜSİAD’a çağrım, lütfen siz de destek verin... En kötü senaryoda bile bireyler kârlı çıkıyor. TL’si olup dolar alacaksa, alma diyoruz. 100 bin TL karşılığı kaç dolar geliyorsa. Katılım bankaları da çalışıyor. İslami yönden enstrümanlarını geliştirip adapte olacak. Faiz hassasiyeti olan kesim de yararlanabilecek. Biz risk alıyoruz burada. Risk görmüyoruz.

Tüm sektördeki bankaları sistem içine koyduk ve bireylere bu yolu açtık. Kötü olmayacak böyle bir şey yok. Makro ekonomik göstergeler, masa başında hazırladığımız şeyler değil. Hazinemizin üzerinde bir yük yok. Biz günler süren bir hazırlık yaptık, her türlü senaryoyu önümüze koyduk. En kötü senaryoda bile bireyler kârlı çıkıyor. Düşük faize insanlarımız da bankalarımız da alışıyor. Bu sistem bir kereye mahsus olmayacak.

TÜSİAD’A ÇAĞRI

TÜSİAD, sen toplantımızdaydın, iletişimimiz gayet iyiydi. Ne oluyor da böyle bir açıklama yapıyorsun? Sakın muhalefet partisinin gazına gelmeyin. Bizim sizinle alıp veremediğimiz yok. Onlar zannettiler ki bu iş bitiyor. Siz bize tavır takınırsanız, bu millet size tavır takınır. Siz bizim gideceğimizi zannediyorsanız, son seçimlere bakın, hepsinde sizi her seçimin ertesi günü yalnız bıraktı, biz yine birlikte çalışacağız. Biz bir gemideyiz. Dövizden en fazla etkilenen sizlersiniz... Bakın söylüyorum Haziran 2023’te onlar sizi yine yarı yolda bırakacaklar.”


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