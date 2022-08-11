Bakan Nebati: Cari fazla vermeye devam ediyoruz | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ankara’da 13. Büyükelçiler Konferansı kapsamında "İş Dünyasıyla Öğle Yemeği" programında büyükelçilere hitap etti. Bakan Nebati "Enerji maliyetleri hariç tutulduğunda cari fazla vermeye devam ediyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Türkiye ekonomisinin enerji hariç tutulduğunda cari fazla verdiğini duyurdu. Bakan Nebati Ankara’da 13. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu.

Bakan Nebati " 2021 yılında 154 milyar TL, bu yıl aldığımız ilave tedbirlerle 251 milyar TL vergi gelirinden feragat etmiş durumdayız" ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

Öncü göstergeler büyümenin güçlü şekilde devam ettiğine işaret ediyor. Toplam istihdam Haziran ayı itibarıyla 30,9 milyon kişiye ulaştı. İhracatımız 248,4 milyar dolara ulaşarak, Dünya ticaretindeki aldığımız pay yüzde 1'i aştı. Bu yıl turizmden 37 milyar doların üzerinde gelir elde etmeyi öngörüyoruz. Enerji maliyetleri hariç tutulduğunda cari fazla vermeye devam ediyoruz. Ocak-Haziran'da enerji hariç değerlendirildiğinde cari dengede 8,1 milyar dolar, yıllık bazda 35 milyar dolar fazla vermeyi başardık, cari işlemler dengesinde çok daha iyi noktalara geleceğiz. Yılın ilk yarısında bütçe olumlu bir performans ortaya koymuştur. Türkiye bugün benzin ve motorinde AB ülkelerinin tamamından daha düşük vergi alan ülke konumuna gelmiştir. 2021 yılında 154 milyar TL, bu yıl aldığımız ilave tedbirlerle 251 milyar TL vergi gelirinden feragat etmiş durumdayız. KKM ile Rusya-Ukrayna savaşı ve Fed faiz artışının ülkemiz üzerindeki olumsuz etkisini sınırlandırdık. Enflasyonla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. İklim değişikliği ile mücadele ve Yeşil Dönüşüm ile ilgili çabalarımızı sürdürüyoruz. Yeşil Finansmana yönelik önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Bakan Nebati açıklamaları sonrasında Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.

İşte o paylaşımlar

Bugün, dünyanın dört bir yanından Ankara’ya gelen büyükelçilerimizle bir araya geldik.

Ülkemizin stratejik önceliklerini, küresel ekonomik durgunluk karşısında attığımız adımları kendileriyle paylaştım.

Orta Doğu, Balkanlar, Güney Kafkasya, Güney Asya ve Orta Asya’daki ülkelerle tarihten gelen yakın bağlarını giderek güçlendiriyor, yeni iş birlikleri geliştiriyoruz.

Küresel diplomasinin son yıllarda gördüğü en somut başarılardan birisi yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın aktif girişimleri sonucunda Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasında imzalanarak hızla işler hale gelen Tahıl Sevkiyatı Anlaşması olmuştur.

Anlaşma, ülkemizin stratejik aklının ve küresel sonuçlar üreten diplomatik başarılarının en somut örneklerinden biri olmuştur.

Bu tarihi anlaşma, katıldığım G20 toplantılarında da en önemli konulardan biri olan küresel gıda arz krizinin etkilerini hafifletmesi bakımından son derece stratejik bir öneme sahiptir.

Cumhurbaşkanımızın diplomatik girişimleriyle, İstanbul’da savaşan tarafların bir araya getirilmesiyle imzalanan anlaşma, Ukrayna depolarında biriken 20 milyon tonun üzerindeki tahılın dünya piyasalarına sunulmasına imkan sağlamıştır.

Tüm dünyada özellikle hububat fiyatlarındaki arz yönlü baskıların hafiflemesiyle birlikte fiyatların gevşemesine birlikte şahit oluyoruz.

Doğalgazda hanehalkı kullanımlarını %80’in üzerinde bir oranla devletimiz karşılamaya devam ediyor. Bu yüksek destek oranı dünyada eşine az rastlanır niteliktedir.

Bugün kamuoyunda, devletimizin akaryakıtta dünya ortalamasının çok üzerinde, astronomik vergiler aldığına dair son derece hatalı, hiçbir gerçekliği olmayan bir bilgi dolaşıyor.

Bugün Fransa kurşunsuz benzine yüzde 50’den daha yüksek bir vergi yükü eklerken, Türkiye toplamda yüzde 26,6’lık vergi tahsilatıyla kurşunsuz benzinde, yüzde 23,6’lık vergi toplamıyla da motorinde AB ülkelerinin tamamından daha düşük vergilere sahip olan ülkedir.

Tüm bu çalışmalarımız sayesinde ilerleyen dönemde son zamanlarda yaşadığımız enerji fiyatlarındaki aşırı artışlardan çok daha az etkileneceğiz.

Ocak-Haziran döneminde enerji hariç değerlendirildiğinde cari işlemler dengesinde 8,1 milyar dolar; yıllık bazdaki cari işlemler dengesinde de 35 milyar dolar fazla vermeyi başardık.

2020 yılında pozitif büyüme kaydeden sayılı ülkelerden biri olan Türkiye, 2021 yılında yüzde 11 büyüyerek G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olmuştur.

Ülkemiz 2022 yılı ilk çeyreğinde de güçlü ve dengeli büyüme eğilimini sürdürmüş ve yüzde 7,3 büyüme oranıyla G20 ülkeleri arasında en yüksek oranda büyüyen 3. ülke olmuştur.

Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD başta olmak üzere birçok gelişmiş ülkede resesyon ihtimali konuşulurken; 2022 yılının ikinci çeyreği ve sonrasına ilişkin öncü göstergeler, ülkemizde ekonomik büyümenin devam ettiğine işaret ediyor.

IMF, yakın zamanda 2022-2023 yılları için küresel ekonomideki büyüme beklentilerini aşağı yönlü düşürürken, ülkemizin büyüme beklentilerini ise trendin tersi yönde yukarı yönlü revize etmiştir.

Etiketler