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Bakan Nebati: Bahreyn'deki görüşmeler yapıcı geçti

31.03.2022 - 14:35
Bakan Nebati: Bahreyn'deki görüşmeler yapıcı geçti | Ekonomi Haberleri

Bakan Nebati, katıldığı Türkiye-Bahreyn Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nda ikili ilişkilerden karşılıklı yatırımlara, ticaretten sanayiye, yatırımdan sektörler arasındaki iş birliğine kadar farklı alanları kapsayan konulara ilişkin görüşme yaptıklarını, bu görüşmelerin ise somut ve yapıcı olduğunu vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, katıldığı Türkiye-Bahreyn Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin derinlemesine ele aldıkları ve ticari ilişkilerin önündeki engellerin aşılmasını sağlayacak adımları tartıştıkları önemli bir toplantı olduğunu belirtti. Nebati, toplantıda ikili ilişkilerden karşılıklı yatırımlara, ticaretten sanayiye, yatırımdan sektörler arasındaki iş birliğine kadar farklı alanları kapsayan konulara ilişkin görüşme yaptıklarını, bu görüşmelerin ise somut ve yapıcı olduğunu vurguladı.


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