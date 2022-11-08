  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • 'Anti-enflasyonist kredi politikalarını uygulamaya devam ediyoruz'
‹ Önceki Haber Bakan Muş: 10 aylık ihracatımız 209,5 milyar dolar oldu Bakan Muş: 10 aylık ihracatımız 209,5 milyar dolar oldu Sonraki Haber › Teknoloji devlerinde işten çıkarma dalgası Teknoloji devlerinde işten çıkarma dalgası

'Anti-enflasyonist kredi politikalarını uygulamaya devam ediyoruz'

08.11.2022 - 09:53 | Son Güncelleme :
'Anti-enflasyonist kredi politikalarını uygulamaya devam ediyoruz' | Ekonomi Haberleri

Bakan Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında, büyümemizi sürdürülebilir kılmak ve istihdam artışımızı desteklemek hedefiyle üretimi artırmaya yönelik, anti-enflasyonist kredi politikalarını uygulamaya devam ediyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu.

"FAİZ YÜZDE 18'E GERİLEMİŞTİR"

Ticari kredilerde faizlerin düştüğünü söyleyen Nebati, "Bu kapsamda, işletmelerimizin enflasyonun oldukça altında, düşük maliyetle ticari kredilere ulaşmalarını sağlıyoruz. Nitekim, Temmuz sonunda ticari kredi faizleri yüzde 30 civarındayken, şimdi yüzde 18’lere gerilemiştir. Uyguladığımız politikalar sonucunda sağlanan güçlü kredi büyümesinde, ticari kredilerin ağırlığı yüksektir. Bankacılık sektörünün kredi hacmi Ekim sonu itibarıyla yıllık yüzde 68,2 artarken, aynı dönemde ticari kredi büyümesiyse yüzde 74,9 seviyesinde gerçekleşmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

"KOBİ KREDİLERİ 3 KAT ARTTI"

KOBİ'lere kullandırılan kredilerinde tarihsel ortalamasının 3 katından fazla arttığını belirten Nebati "Ekonomimizin bel kemiği olan ve milyonlarca insanımıza istihdam sağlamaya devam eden KOBİ’lerimizin de kredilere kolay erişimini önemsiyor ve önceliklendiriyoruz. Bu yaklaşımımızın bir sonucu olarak KOBİ kredileri, tarihsel ortalamasının 3 katından daha fazla büyümüştür. Küresel resesyon beklentilerine rağmen ekonomik canlılığımızı sürdürülebilir kılmak için ihtiyatlı teşvik politikalarını uygulamaya devam edeceğiz" dedi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
4.360 Değişim: 0,66% Hacim : 120.995 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 4.297 08.11.2022 Yüksek 4.412
Açılış: 4.336
18,5939 Değişim: 0,63%
Düşük 18,4157 08.11.2022 Yüksek 18,6126
Açılış: 18,477
18,7144 Değişim: 0,97%
Düşük 18,4643 08.11.2022 Yüksek 18,7368
Açılış: 18,535
1.024,32 Değişim: 2,93%
Düşük 990,19 08.11.2022 Yüksek 1.024,37
Açılış: 995,15
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.