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Bakan Nebati açıkladı! İşte GES'e gelen talep

24.06.2022 - 12:22
Bakan Nebati açıkladı! İşte GES'e gelen talep | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kayseri'de Kültepe Ekonomi Zirvesi-2022'ye katıldı. Bakan Nebati "GES'lere yönelik talep tabana yayılarak 5 milyar TL'lik beklentimizin üzerine çıkmıştır, 6,6 milyar TL talep geldi" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Gelire Endeksli Senet'e ilişkin önemli açıklamada bulundu. Bakan Nebati GES'e 5 milyar liralık talep beklenirken 6.6 milyar liralık talebin geldiğini söyledi. GES'e toplamda 83 bin 816 yatırımcı katıldı.

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

Kayserimiz ülkemizin sanayi ve ihracat üretimine en çok katkı yapan iller arasındaki yerini güçlendirecektir. 2021 yılında 220 adet teşvik belgesiyle 4.5 milyar lira sabit yatırıma destek olduk. Orta Anadolu'nun kalbindeki Kayseri, tarımda önemli aktör konumunda. Kayseri'nin doğal güzellik, tarihi eser ve kültürel değerleriyle öne çıkıyor. Dillere destan mutfağı, Erciyes dağıyla ziyaretçilerine farklı imkanlar sunan turizm açısından da oldukça avantajlı bir şehir.

Yeter ki inanalım, yeter ki güvenelim, yeter ki bu ülkenin nereden nereye geldiğini bilelim. Menzilimize doğru koşarak gidiyoruz. Bütçedeki güçlü görünümümüzü devam ettirdik. Mayıs ayında vergi gelirinde en büyük pay yüzde 497 oranında artışla kurumlar vergisi geçici vergisine ait oldu. Küresel enflasyonist baskıların zaruri hale gelen bütçeyi Meclis'e sunduk.

Ek bütçe teklifimiz plan bütçe komisyonunda kabul edildi. Uygulamaya aldığımız Türkiye ekonomi modeli sayesinde ülkemiz dünyadan önemli ölçüde pozitif olarak ayrıştı. Türkiyemiz pandemi sınavını başarıyla atlatmakla kalmamış, büyüme başarısını sürdürmeye devam etmektedir. İlk çeyrekte yüzde 7.3 büyüme ile dengeli şekilde büyüyoruz. Uluslararası kuruluşlar 2022 yılı büyüme tahminlerini ülkemiz için yukarı yönlü revize yapıyor. 250 milyar dolarlık ihracat hedefimize daha kısa zamanda ulaşacağımıza inanıyorum.

Türkiye yeni ticaret düzeninden pay alacağı inancımız tamdır. Tokyo'dan New York'a 16 saat dilimindeki pazarlara erişim imkanı sunuyoruz. İstanbul'u merkeze koyduğunuzda 1.3 milyar insan pazarına, 26 trilyon ticaret hacmine ulaşabilen ender ülkelerden bir tanesidir. Bu Türkiye'yi vazgeçilmez ve üretim üssü olma haline getiren bir imkan. 2020'de dünya küçülürken biz 1.8 büyüdük. 2021'de yüzde 11 büyüdük, çift haneli olarak. Türkiye tüm bileşenleriyle birlikte hareket edip 2020-2021'i adeta başarı çıtasını yükselten bir dönem olarak gördü ve bunu başardı, başarmaya devam edeceğiz. Yıl sonu için belirlenen 35 milyar dolarlık turizm hedefi aşılacak.

"İŞ GÜCÜ ARTIYOR"

İş gücü piyasasında istihdam ve iş gücü verimliliği artıyor. Toplam istihdamımız 30.4 milyon kişiye ulaştı. 2020 yılında, öldük, bittik, yandık, dükkanlar kapanacak, insanlar işsiz kalacaktı. Öyle dediler değil mi? Halen söylemeye devam ediyorlar. Onlar söyledikçe çalışanlarımızın sayısını artırıyoruz. Türkiye ilave istihdamı 5 milyon fazla olarak gerçekleştirdi. Ölmüyoruz, bitmiyoruz, hep beraber büyüyeceğiz desek var ya bu ülkede nice nice 30 milyonları aşacak müjdeleri açıklarız. Kötümserlere rağmen büyümeye koşmaya kazanmaya kazandırmaya ülkemizin bayrağını en güçlü konumda taşımaya devam edeceğiz.

Her konuşmamda ısraren söylediğimiz tespit var. Enflasyon. Mücadele ediyoruz. Birinci sıradaki önceliğimiz enflasyon. Bu mücadeleden de galip gelecek hep beraber bizler olacağız. Özellikle petrol, doğal gaz, kömür fiyatlarının olağanüstü artması enerjinin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Zor her zaman oyunu bozar. Enflasyonist baskıların tüm dünyada arttığını görüyoruz. Alım gücünün zorlandığının farkındayız. Bunun en aza indirilmesi için gerekli adımları hızlı bir şekilde attık ve atmaya devam edeceğiz. KDV indirimlerine gittik.

İlgili kurumlarla alacağımız kararla enflasyonla mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz. Enflasyonla mücadele sürecimizi destekliyoruz. Kredilerin tüketim yerine üretime yönlendirilmesi için tedbirleri sıkılaştırdık. Dün BDDK bazı ek düzenlemelere gitti, bu ek düzenlemeler sürekli güncellenerek devam edecek. Böylece 10 milyon lira üzerindeki konutlar için konut kredisi alınmayacak. Söz konusu değişiklikle iklim değişikliğine katkıda bulunmak için enerji sınıfında kredi farklılaştırılmasına gidildi.

"GES'TE TALEP AŞILDI"

Yatırım, üretim ve ihracat eksenli ülkemiz için katma değer sağlayan kuruluşlara destek olmaya devam edeceğiz. KKM'yi son dönemde yeni finansal araçlarla destekliyoruz. Tasarruflarını TL'de değerlendirmek vatandaşlara alternatif sunmak için geliştirdiğimiz GES'lerin ihracını gerçekleştirdik. GES'lere yönelik talep tabana yayılarak 5 milyar TL'lik beklentimizin üzerine çıkmıştır, 6,6 milyar TL talep geldi. GES'e toplam 83 bin 816 yatırımcıdan talep geldi.

Vergi kanunlarında yatırım, üretim ve istihdamı teşvik edecek pek çok düzenleme yaptık.

Çok iyi işler yapıyoruz. Türkiye 21. yüzyılın en önemli aktörü. Bastığımız yerleri toprak diyerek geçmeyen insanlarız. Mandacı ve karanlık zihinler karşısında dimdik durmayı bilen milletin çocuklarıyız. Eski Türkiye, AK Parti ile geride bırakılmıştı. İnsanımızın refahı için somut çaba sarf etmeden ülkemizin başarılarının örtmeye çalışanları hepimiz görüyor ve biliyoruz. İyimseriz, iyimser olmaya devam edeceğiz. İşimize odaklanıyor, verileri değerlendiriyoruz, Rahmani bakış açısıyla işlerimizi yürütüyoruz. Karamsarlık şeytanidir, sürekli vesvese verir.


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